Жуки-олені масово селяться в бліндажах: експерт пояснив, чому так відбувається

Бліндажі перетворилися на прихисток не лише для бійців, а й для рідкісних жуків

Війна руйнує всю екосистему, проте на прифронтових територіях проблема виживання комах і жуків лишається невидимою. Нещодавно військові помітили несподіваних сусідів – червонокнижних жуків-оленів, які масово оселилися в бліндажі. Про нових «співмешканців» розповів військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, засновник Виделкаfest Сергій Гнезділов на своїй Facebook-сторінці. Чому рідкісні жуки обирають саме позиції військових та як військові дії впливають на міграцію цих груп «Главкому» пояснив доцент кафедри географії ДНУ Вадим Манюк.

Військовий фіксує у бліндажі червонокнижних жуків-оленів скріншот: Facebook-сторінка Сергія Гнезділова

Еколог пояснив, що жуки-олені можуть летіти до бліндажів, бо їх, як і всіх комах, приваблюють теплі місця.

«Рідкісні комахи дуже різні між собою. У всіх різна поведінка: багато з них взагалі не мігрують і ведуть осілий спосіб життя. Якщо говорити про тих, які все ж переміщуються, то їхні міграції зазвичай локальні. Жуки-олені, наприклад, мігрують лише локально – можуть перелітати від однієї лісосмуги чи лісу до іншого, але на далекі відстані не пересуваються», – зазначив Вадим Манюк.

За його словами, під час обстрілів, коли вигоряють посадки, жуки втрачають свої оселища: «Коли вигоряють посадки після обстрілів, там нічого живого не лишається, передусім від дерев. Тоді ці жуки просто втрачають своє місце існування. Це ж лісовий вид – вони живуть у лісах або в дубових посадках. І можуть шукати притулку, у тому числі в бліндажах, бо там хоч якась деревина, хоч якось пахне дубом».

Жуки-олені через втрату природного середовища шукають притулок у військових бліндажах фото: Facebook-сторінка Сергія Гнезділова

Водночас попри те, що жуки-олені не здійснюють далеких міграцій, бліндажі для них не є надійним варіантом. Швидше за все, вони не оберуть їх для постійного перебування, адже їм потрібно підживлення. Проте такі місця можуть їх приваблювати теплом та збивати з курсу, через що й відбуваються локальні переміщення, які спостерігають військові.

«Насправді це для жуків не дуже добре. Замість того, щоб вони обрали собі нормальні місця десь у лісі, вони переміщуються сюди, збиваються з курсу. Не знаю, наскільки це критично, це потребує дослідження, але такі переміщення ненормальні», – зазначив науковець.

Він також пояснив, що в Червоній книзі є види з різним ступенем рідкісності та різними категоріями охорони. Жук-олень наразі не є видом, що вимирає. За словами Манюка, бойові дії впливають на комах і жуків не лише безпосередньо в зоні фронту, а й на територіях, що зазнають атак у глибині країни.

«У зоні ведення бойових дій, звісно, комахи шалено страждають. Це така група організмів, яку ми не бачимо. Більшість процесів відбуваються непомітно, тож комахи й жуки для нас залишаються невидимими. Я на власні очі спостерігав після ракетного вибуху поблизу стратегічного об’єкта у Дніпрі на початку літа 2024 року: на землі, окрім уламків, скла та всього іншого, що посипалося з вікон і будинків, лежали трупи комах. У тому числі й червонокнижних. Наприклад, бджола-тесляр (ксилокопа) – є такий вид, дуже симпатичний, з Червоної книги. Тобто загалом комахи й жуки просто масово гинуть від вибухової хвилі», – розповів Манюк.

Ксилокопа звичайна або бджола-тесляр - рідкісний вид комах, який активний з середини квітня до кінця вересня фото: wikipedia

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