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Жуки-олені масово селяться в бліндажах: експерт пояснив, чому так відбувається

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Жуки-олені масово селяться в бліндажах: експерт пояснив, чому так відбувається
Жук-олень, занесений до Червоної книги України, якого військові помітили у бліндажі
фото: Facebook-сторінка Сергія Гнезділова

Бліндажі перетворилися на прихисток не лише для бійців, а й для рідкісних жуків 

Війна руйнує всю екосистему, проте на прифронтових територіях проблема виживання комах і жуків лишається невидимою. Нещодавно військові помітили несподіваних сусідів – червонокнижних жуків-оленів, які масово оселилися в бліндажі. Про нових «співмешканців» розповів військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, засновник Виделкаfest Сергій Гнезділов на своїй Facebook-сторінці. Чому рідкісні жуки обирають саме позиції військових та як військові дії впливають на міграцію цих груп «Главкому» пояснив доцент кафедри географії ДНУ Вадим Манюк.

Військовий фіксує у бліндажі червонокнижних жуків-оленів
Військовий фіксує у бліндажі червонокнижних жуків-оленів
скріншот: Facebook-сторінка Сергія Гнезділова

Еколог пояснив, що жуки-олені можуть летіти до бліндажів, бо їх, як і всіх комах, приваблюють теплі місця.

«Рідкісні комахи дуже різні між собою. У всіх різна поведінка: багато з них взагалі не мігрують і ведуть осілий спосіб життя. Якщо говорити про тих, які все ж переміщуються, то їхні міграції зазвичай локальні. Жуки-олені, наприклад, мігрують лише локально – можуть перелітати від однієї лісосмуги чи лісу до іншого, але на далекі відстані не пересуваються», – зазначив Вадим Манюк.

За його словами, під час обстрілів, коли вигоряють посадки, жуки втрачають свої оселища: «Коли вигоряють посадки після обстрілів, там нічого живого не лишається, передусім від дерев. Тоді ці жуки просто втрачають своє місце існування. Це ж лісовий вид – вони живуть у лісах або в дубових посадках. І можуть шукати притулку, у тому числі в бліндажах, бо там хоч якась деревина, хоч якось пахне дубом».

Жуки-олені через втрату природного середовища шукають притулок у військових бліндажах
Жуки-олені через втрату природного середовища шукають притулок у військових бліндажах
фото: Facebook-сторінка Сергія Гнезділова

Водночас попри те, що жуки-олені не здійснюють далеких міграцій, бліндажі для них не є надійним варіантом. Швидше за все, вони не оберуть їх для постійного перебування, адже їм потрібно підживлення. Проте такі місця можуть їх приваблювати теплом та збивати з курсу, через що й відбуваються локальні переміщення, які спостерігають військові.

«Насправді це для жуків не дуже добре. Замість того, щоб вони обрали собі нормальні місця десь у лісі, вони переміщуються сюди, збиваються з курсу. Не знаю, наскільки це критично, це потребує дослідження, але такі переміщення ненормальні», – зазначив науковець.

Він також пояснив, що в Червоній книзі є види з різним ступенем рідкісності та різними категоріями охорони. Жук-олень наразі не є видом, що вимирає. За словами Манюка, бойові дії впливають на комах і жуків не лише безпосередньо в зоні фронту, а й на територіях, що зазнають атак у глибині країни.

«У зоні ведення бойових дій, звісно, комахи шалено страждають. Це така група організмів, яку ми не бачимо. Більшість процесів відбуваються непомітно, тож комахи й жуки для нас залишаються невидимими. Я на власні очі спостерігав після ракетного вибуху поблизу стратегічного об’єкта у Дніпрі на початку літа 2024 року: на землі, окрім уламків, скла та всього іншого, що посипалося з вікон і будинків, лежали трупи комах. У тому числі й червонокнижних. Наприклад, бджола-тесляр (ксилокопа) – є такий вид, дуже симпатичний, з Червоної книги. Тобто загалом комахи й жуки просто масово гинуть від вибухової хвилі», – розповів Манюк.

Ксилокопа звичайна або бджола-тесляр - рідкісний вид комах, який активний з середини квітня до кінця вересня
Ксилокопа звичайна або бджола-тесляр - рідкісний вид комах, який активний з середини квітня до кінця вересня
фото: wikipedia

Раніше «Главком» повідомляв, що у соцмережі з’явилась інформація про появу гігантських комах-сколій у Дніпрі та на півночі Чернігівщини. Про властивості цих комах і те, чи здатні вони нападати на людей «Главкому» розповів Вадим Манюк, доцент кафедри географії Дніпровського національного університету. Сколії не є небезпечними для людини. Їхній вигляд – лише захисний механізм. Укуси можливі лише у випадку провокації, однак отрута цих ос значно слабша, ніж у звичайних ос. Цей вид рідкісний, але поблизу тваринницьких ферм його чисельність може збільшуватися. 

Також «Главком» інформував, що на сході від Кривого Рогу Дніпропетровської області місцеві мешканці помічають великих павуків, що живуть у норах на городах, у посадках і навіть поруч із домівками.

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Теги: екологія військові тварини фронт

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