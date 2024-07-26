На Одещині чоловік потрапив до реанімації через укус отруйного павука

Сироватки проти укусу павука немає в Україні

У Болграді Одеської області зафіксували перший випадок укусу смертельно небезпечним павуком каракуртом. Про це повідомляє mahala.com.

«Вчора до нашого медзакладу звернулась перша людина по допомогу через укус павука. За словами пацієнта, це сталося під час проведення польових робіт. Після детального опису павука, якого бачила людина, ми встановили, що це каракурт. Зараз стан чоловіка середнього ступеня тяжкості, він знаходиться під спостереженням у реанімаційному відділенні, щоб не пропустити жодних ускладнень. Щодо наявності сироватки, то її немає, як і по всій Україні. Щойно десь з’явиться інформація про її появу, ми відразу її закупимо. Також звертаю увагу мешканців, якщо вас вкусив павук, то краще одразу звертатися до лікаря, або в приймальне відділення, бо укус павука дуже небезпечний», – розповіла заступниця генерального директора КНП «Болградська ЦРЛ» Катерина Ніколаєва.

Зазначається, що отрута павука має токсичну дію на центральну та периферичну нервову систему, викликає отруєння всього організму та може призвести до смерті.

Павуків можна зустріти не лише в степу: науковці Національного парку «Тузлівські лимани» зафіксували їх на узбережжі лиману Малошаганський та Джантшейський. Це чорна перлина – самиця павука каракурта, яку ще називають «чорною вдовою».

Павуки селяться у місцях, де ростуть бур’яни, для житла плетуть гніздо з павутини, прикріплюючи його до трави.

Нагадаємо, що на Вінниччині було підтверджено випадок дирофіляріозу у пацієнта. Лікування дирофіляріозу в більшості випадків оперативне. Гельмінт видаляють із пухлини при планових оперативних втручаннях або випадково, при видаленні атером, пухлин.