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Захисник Маріуполя розповів, як росіяни грали в карти на його життя

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Захисник Маріуполя розповів, як росіяни грали в карти на його життя
У полоні морпіха постійно били та водили на розстріл
фото: скріншот із відео

У неволі та катівнях захисник морпіх Аліжан Шамсієв провів вісім місяців

Морський піхотинець Аліжан Шамсієв, який захищав Маріуполь, попрощався з побратимами перед проривом з оточення. Військові розуміли: шансів вижити занадто мало. Порізаний осколками, з опіками ноги, Аліжан готувався до можливо останнього в його житті бою. Дві спроби, кілька днів, і деяким групам вдалося прорвати два ворожі кільця. Та на третьому – морпіхів полонили. Як інформує «Главком», про жахи російських застінків Аліжан Шамсієв розповів у проєкті «Серце «Азовсталі».

У неволі та катівнях захисник Маріуполя провів вісім місяців. Його постійно били, водили на розстріл. А одного разу життя морпіха програли в карти і збиралися відрізати голову.

«Мене просто поклали на підлогу, руки зв’язані були. Росіяни сіли грати в карти. Один каже: «Якщо я виграю, то тебе просто розстріляю, а якщо програю – відріжемо тобі голову. І він програв. Я почав просити: «Я солдат, давно вже солдат. Краще розстріляй. Не хочу, щоб мені, як собаці, голову відрізали», – ділиться Аліжан Шамсієв.

На очах Аліжана раніше розстрілювали. Перед смертю бранцям давали прикурити. Вбивали, як правило, на другій затяжці.

Морпіх, який захищав Маріуполь, розповів про жахи полону

 

«Пам'ятаю, я закурив, почав затягуватися так, начебто це останній раз. Та замість пострілу почув лише «клац». І мій кат засміявся», – розповів морпіх.

Нагадаємо, захисника Маріуполя від розстрілу врятувало прізвище. Із перших днів великої війни Дмитро боронив рідне місто. Окупанти знищували Маріуполь із усіх видів зброї. За добу ландшафт змінювався так, що Дмитро не впізнавав район, де жив багато років. Під час одного з вуличних боїв захисник отримав поранення – у нього влучили чотири кулі. Опісля ж разом із побратимами потрапив у полон. 

Також азовця у полоні катували через українську літеру. Нікополець Артем Дубина – військовослужбовець «Азову». На фронті боєць перебував з 2015 по 2020 роки, потім демобілізувався. А з початку повномасштабного вторгнення – знову повернувся до «Азову». 19 квітня 2022 року чоловік отримав важке поранення в шию під час оборони Маріуполя, за декілька тижнів разом з побратимами потрапив в оточення на «Азовсталі». А потім – до російського полону, звідки його звільнили 13 вересня 2024 року.

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Теги: Маріуполь військові солдат поранення росіяни

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