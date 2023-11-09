«Я врятую світ і повернуся». Згадаймо поліцейського Віталія Сагайдака

Віталій багато тренувався та вчився, аби потрапити до спецпідрозділу КОРД (корпус оперативно-раптової дії) – там був кінологом

«У мого чоловіка було дві жінки. Одна я, а друга – робота. Робота була дуже ревнива, і вона його забрала», – поділилася дружина загиблого

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Віталія Сагайдака.

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Спецпризначенець та капітан поліції Віталій Сагайдак загинув 22 травня 2022 року на Запоріжжі під час ракетного удару росіян. Йому було 35 років.

Віталій Сагайдак народився 20 березня 1987 року у Черкасах. Після вишколу у Збройних силах України Віталій прийшов на службу у внутрішні війська, а згодом до правоохоронних органів. Віталій був дуже позитивною людиною, тож і професію обрав таку, щоб захищати й допомагати людям.

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«Він був чесним, справедливим. Завжди говорив правду, кого б вона не стосувалася. У нього було багато чеснот, але головні – щирість та правдивість», – розповіла дружина Ольга. Віталій був турботливим батьком, з великою любов’ю виховував донечку Мілану.

Віталій з сімʼєю фото з відкритих джерел

«У Віталіка були дуже гарні блакитні очі, щира усмішка. Він був відкритим. Ми познайомилися 4 грудня. Новий рік уже зустріли разом. Стосунки розвивалися стрімко. Рік зустрічалися, у 2018-му одружилися. П'ять років прожили разом», – зауважила жінка.

Віталій з дружиною Ольгою фото з відкритих джерел

Ще під час служби в армії Віталій зацікавився кінологічною службою. Любов до тварин допомогла йому обрати професію кінолога.

«Познайомились ми на ґрунті його першого хобі – кінології. Потім зі звичайного захоплення це переросло у професію. Любов до тварин Віталій проніс через все своє життя», – поділився його друг В'ячеслав.

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Крім виконання службових обов’язків Віталій займався зі своїм чотирилапим улюбленцем та брав участь у змаганнях з багатоборства кінологів.

Попри насичений графік роботи він вступив на заочне відділення Черкаського Національного університету імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Психологія».

З року в рік Віталій не припиняв удосконалювати свої уміння та навички. Він займався єдиноборствами, брав участь у різного рівня чемпіонатах та здобув безліч нагород.

Дуже тепло розповів про Віталія його колега і друг Павло Селянко: «Познайомились ми з ним у спортивній залі, з боксерськими рукавичками на руках. Неодноразово стояли в спарингах. Вже тоді я зрозумів, що це людина щира, людина справжня. Якщо характеризувати Віталія одним словом, я б його назвав – справжнім».

Віталій вирішив здобуті знання з психології використати на практиці. Він почав працювати старшим психологом батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області.

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Після вторгнення російських військ на території України у 2014 році Віталій Сагайдак виконував службові завдання на території Луганської та Донецької областей. За його плечима – чотири ротації в зону бойових дій, починаючи з 2015 року.

У пам’яті всіх, хто знав поліцейського, він залишиться надзвичайно самовідданою, мужньою, веселою, оптимістичною і світлою людиною фото з відкритих джерел

Бойовий досвід загартував офіцера, дав можливість перевірити в себе в екстремальних ситуаціях та остаточно усвідомити, що спецпідрозділ – це саме те, до чого він йшов всі ці роки. Коли почався набір в КОРД, Віталій подав анкету та пройшов всі етапи жорсткого відбору. Ставши спецпризначенцем, він швидко здобув авторитет та повагу в колективі.

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну Віталій вступив у зведений полк спеціального призначення Нацполіції «Сафарі» та виконував завдання в Запорізькій області, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України.

22 травня минулого року під час несення служби Віталій загинув внаслідок ракетного обстрілу російськими військами. «Тоді загинули 23 кордівці з полку «Сафарі» в один день. Їхні позиції вирахували. О пів на третю ночі завдали три точні удари», – розповіла дружина загиблого.

«Він дуже любив свої Черкаси, Україну. Їдучи на якесь завдання, казав: «Я врятую світ і повернуся». Він жив роботою. З кожного відрядження брав щось нове. І от оце останнє його відрядження – він так горів туди поїхати. Не розумів – як там хлопці штурмують, воюють, рятують без нього? Йому хотілося бути з ними. У мого чоловіка було дві жінки. Одна я, а друга – робота. Робота була дуже ревнива, і вона його забрала», – додала Ольга.

«У Віталія було багато друзів. Його поважали, цінували, зверталися за порадами. Мені є чим пишатися. У мене був хороший чоловік. У нього завжди все було добре. Казав: з усім можна справиться. Єдине, з чим не можна справиться – це зі смертю. З тим, що з ним трапилося…» – зауважила жінка.

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