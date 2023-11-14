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Був улюбленим студентом Ганни Маляр. Згадаймо Андрія Соскіду, який боронив Маріуполь

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Був улюбленим студентом Ганни Маляр. Згадаймо Андрія Соскіду, який боронив Маріуполь
Андрій 10 місяців вважався зниклим безвісти
фото з відкритих джерел

У 2020 році чоловік, бувши юристом, вирішив пов’язати своє життя з армією та пішов на контракту службу до ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Соскіду.

Морпіх Андрій Соскіда, позивний Адвокат, загинув 12 квітня 2022 року в бою з окупантами за місто Маріуполь на Донеччині. Воїну назавжди 36 років.

Андрій служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Брав участь в ООС на Донбасі
Андрій служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Брав участь в ООС на Донбасі
фото з відкритих джерел

Андрій Соскіда був бійцем 36-ї бригади морської піхоти, яка до останнього боронила Маріуполь. У квітні 2022 року бригада морпіхів не змогла прорватися з блокади росіян, тоді багато захисників потрапили у полон та загинули. Серед них був і Андрій. Поховали захисника 23 лютого 2023 року. У Андрія залишилися батьки, дружина, дві донечки та брат.

Андрій Соскіда з доньками
Андрій Соскіда з доньками
фото з відкритих джерел

Андрій родом з міста Мукачево Закарпатської області. У 2009 році закінчив юридичний факультет Київського міжнародного університету. Працював юристом у рідному місті. У вільний час грав на гітарі, малював, писав вірші.

«Мріяв стати юристом: піти по батькових стопах. Весь 11-тий клас їздив у Сваляву, там були курси від Київського міжнародного університету. А хто їх закінчував ці курси, автоматично ставав студентам першого курсу Київського міжнародного університету. Там він навчався також дуже добре. Був улюбленим студентом Ганни Маляр: вона викладала римське право», – розповіла мати захисника.

Після закінчення вишу Андрій з нареченою повернувся додому в Мукачево, де працював юристом разом з батьком. У 2020 році чоловік вирішив стати військовим. Так він долучився до 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. «Він прийшов на 1 вересня у військовій формі, коли менша Даринка йшла у перший клас. Він казав, що інакше не міг. Він підписав контракт і спочатку вони проходили у Старичах, десь пів року, а пізніше їх направили на схід», – поділилася мама воїна.

У 2020 році Андрій вирішив пов’язати своє життя з армією та пішов на контракту службу до ЗСУ
У 2020 році Андрій вирішив пов’язати своє життя з армією та пішов на контракту службу до ЗСУ
фото з відкритих джерел

У 2021-му Андрія перевели до 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Разом із побратимами він боронив Маріупольський напрямок. А з першого дня повномасштабного вторгнення воїни 36-ї бригади приєднались до захисту міста, а згодом і комбінату «Азовсталь», де точилися найважчі бої.

Андрій Соскіда з Катериною Поліщук (Пташкою)
Андрій Соскіда з Катериною Поліщук (Пташкою)
фото з відкритих джерел

«Андрій був справжнім воїном, патріотом, зразком незламності та міцності духу. Обожнював донечок. Був надзвичайно справедливою людиною. Він з честю виконав обов'язок щодо захисту своєї держави і до останнього залишився вірним присязі, захищаючи право на наше безпечне життя, він, не вагаючись, віддав своє! Я пишаюсь своїм похресником, його незламністю та патріотизмом», – написала тітка загиблого Лілія.

11 квітня 2022 року Андрій разом з побратимами не змогли прорватися з оточення. 2 травня мамі військового повідомили, що син зник безвісти. Так упродовж 10 місяців батьки шукали Андрія Соскіду в списках полонених. «Координаційний штаб, національно-інформаційно бюро, головне управління розвідки, СБУ, Червоний Хрест у нас та в Женеві, всюди-всюди ми тільки писали. 13 лютого 2023 року мені зателефонував старший слідчий з Києва й сказав, що є збіг ДНК і прошу приїхати на впізнання. Чоловік з сином поїхали, але впізнання ніякого там не було, тому що всі чорні мішечки знаходились на вулиці Оранжерейній. Вони тільки з сином підійшли до слідчого, який показав документи та фотографію. До цих пір він вважається зниклим безвісти», – сказала мама загиблого.

Поховали Героя у день його народження, 23 лютого 2023 року, на Алеї Героїв рідного міста.

Донька Андрія Соскіда тримає портрет батька на його похороні
Донька Андрія Соскіда тримає портрет батька на його похороні
фото з відкритих джерел
Батьки та сімʼя Андрія Соскіди
Батьки та сімʼя Андрія Соскіди
фото з відкритих джерел

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: пам'ять військові смерть Маріуполь

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