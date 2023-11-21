Його імʼя було таємницею навіть після загибелі. Згадаймо Героя Івана Лєщєнкова з Луганщини

Іван Лєщєнков мав беззаперечний авторитет у своїх бійців, тренувався і тренував, був прикладом, офіцером, за яким йшли люди

Воїн з позивним Фанат не пробачив росіянам ворожого вторгнення і після отримання вищої освіти пішов до 93-ї бригади «Холодний Яр»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Івана Лєщєнкова.

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Іван Лєщєнков народився 1995 року в Луганській області. Був фанатом футбольного клубу «Зоря», за що й отримав позивний Фанат.

У 2014-му році Іван на власні очі побачив, як колони російських танків із території сусідньої держави вторглися на територію України й окупували рідні міста. Фанат не пробачив ворожого вторгнення і після отримання вищої освіти пішов до 93-ї бригади «Холодний Яр». Обіймав посаду командира розвідувального взводу.

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Ім’я військового не розкривали, бо його рідні не змогли виїхати з окупації фото з відкритих джерел

До повномасштабного вторгнення він воював на Волноваському напрямку, у Старогнатівці, в Авдіївці в районі промзони, у Новотошківському на Луганщині, а потім знову біля Волновахи. Офіцер також звільняв населені пункти біля Балаклії, а потім на Ізюмщині.

Іван Лєщєнков фото з відкритих джерел

«Іноді Бог створює людей, яким зумовлено бути Воїнами з великої літери. Саме таким був Фанат. Фінансист за цивільною освітою, фанат футбольного клубу «Зоря», людина, яка ніколи не планувала пов’язувати своє життя з армією, пішла на війну і поклала життя за Україну», – написали у бригаді загиблого.

Іван Лєщєнков загинув 14 липня 2022 року при звільненні села Дібрівного біля Ізюма незадовго до великого контрнаступу на Харківщині. Захиснику було 27 років. Похований на Лісовому кладовищі у Києві. Через загрозу для рідних, які не змогли виїхати з окупованої території, навіть під час похорону не могли розкривати особу Фаната.

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«Ми перебували за 200 м від того злощасного місця, де це сталося, він просто усміхнувся і сказав – нічого, поїдемо, зараз зробимо роботу, перевіримо дорогу заодно, все буде нормально, там вже їздили. Усміхнувся і сказав, що ще зустрінемося. Зустрілися на похороні. Це – людина-герой. Вона ніколи не боялася, вона завжди йшла вперед», – зауважив побратим розвідника.

Іван був командиром розвідувального взводу фото з відкритих джерел

Цього року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові президент Володимир Зеленський присвоїв Івану Лєщєнкову звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».

«Фанат мав беззаперечний авторитет у своїх бійців, тренувався і тренував, був прикладом, офіцером, за яким йшли люди. Планував і здійснював надскладні й ризиковані операції, відправив на той світ не один десяток моcкалiв. Про таких людей писати книжки, а їхні подвиги діти вивчатимуть у школах», – наголосили у 93-й бригаді.

«Він був людиною справжнього українського духу, надзвичайною особистістю, прекрасним командиром. Він любив Україну, свою сім’ю і робив усе для нашої незалежності. Йому було важливо постійно займатися справою, він був переконаний, що без нас українську землю ніхто не звільнить, − зазначив побратим загиблого.

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