За що ми воюємо, або Звернення до тих, хто втомився від війни
«Ніхто не обирав жити в час війни»
Мені дивно, що про це доводиться говорити на 11-й рік війни, але про всяк випадок:
- Наш ворог – Рociя.
- Люди у формі – нас захищають. Уявіть, що буде, якщо вони перестануть це робити? Уявіть, чи хочеться їм нас захищати, якщо будь-який негатив про них набирає в тисячі разів більше переглядів-шерів-лайків, ніж історії їхнього героїзму?
- Більшість теперішніх військових – три роки тому були цивільними й не планували, і не хотіли воювати.
- Ми воюємо за право мати власну думку і власну позицію. Якщо припинити воювати проти Рociї (чи сподіватися, що воюватиме хтось інший) – то всі ці милі українському серцю перепалки в соцмережах будуть поза законом. Усі ми – будемо поза законом.
- Рociйське ІПСО – дуже підступне. Не поширюйте інформацію з неперевірених джерел.
- Коментувати воєнні дії – така сама погана ідея як і два роки тому.
- Ніхто не обирав жити в час війни.
- Усі втомились, але ніхто не втомився так сильно, як хлопці й дівчата на передовій.
- Ходити в кафе – це не економічний фронт.
- «Мама мене вчила, що зневіра – це зло», тому – донатьте, підтримуйте військових, не піддавайтесь pociйському ІПСО.
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