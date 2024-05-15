Головна Думки вголос Інна Совсун
search button user button menu button
Інна Совсун Народна депутатка України

За що ми воюємо, або Звернення до тих, хто втомився від війни

glavcom.ua
«Усі втомились, але ніхто не втомився так сильно, як хлопці й дівчата на передовій»
ілюстративне фото: ЗСУ

«Ніхто не обирав жити в час війни»

Мені дивно, що про це доводиться говорити на 11-й рік війни, але про всяк випадок:

  1. Наш ворог – Рociя.
  2. Люди у формі – нас захищають. Уявіть, що буде, якщо вони перестануть це робити? Уявіть, чи хочеться їм нас захищати, якщо будь-який негатив про них набирає в тисячі разів більше переглядів-шерів-лайків, ніж історії їхнього героїзму?
  3. Більшість теперішніх військових – три роки тому були цивільними й не планували, і не хотіли воювати.
  4. Ми воюємо за право мати власну думку і власну позицію. Якщо припинити воювати проти Рociї (чи сподіватися, що воюватиме хтось інший) – то всі ці милі українському серцю перепалки в соцмережах будуть поза законом. Усі ми – будемо поза законом.
  5. Рociйське ІПСО – дуже підступне. Не поширюйте інформацію з неперевірених джерел.
  6. Коментувати воєнні дії – така сама погана ідея як і два роки тому.
  7. Ніхто не обирав жити в час війни.
  8. Усі втомились, але ніхто не втомився так сильно, як хлопці й дівчата на передовій.
  9. Ходити в кафе – це не економічний фронт.
  10. «Мама мене вчила, що зневіра – це зло», тому – донатьте, підтримуйте військових, не піддавайтесь pociйському ІПСО.
Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна українці ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Справжність «тіньового флоту» розкривається
За кулісами санкцій. Як «тіньовий флот» тримає Росію на плаву
23 квiтня, 22:28
Президент вручив найвищі державні нагороди захисникам України та родинам загиблих Героїв
Зеленський вручив найвищі державні нагороди українським військовим (фото)
22 квiтня, 17:40
Сили оборони збили літак на відстані 308 км
Чекали тиждень. Буданов розповів, як вдалося знищити російський Ту-22М3
19 квiтня, 20:17
Олександр Меньшов досліджував історію Херсонщини, зокрема національно-визвольний рух на цих теренах
Пів року прожив в окупації і вступив до лав ЗСУ. Згадаймо Олександра Меньшова родом з Херсона
16 квiтня, 09:00
Фанати «Динамо»: Ми не знаємо як буде виглядати наш фанатський сектор після перемоги
«Динамо» ніяк не підтримує своїх ультрас на фронті». Фанати розповіли про участь у війні
18 квiтня, 16:15
Цьогоріч Євросоюз надав Україні $6,484 млрд
Євросоюз обійшов Сполучені Штати за фінансовою допомогою Україні
26 квiтня, 15:10
Росіяни намагаються закріпитися на острові Нестрига: аналіз ISW
Росіяни намагаються закріпитися на острові Нестрига: аналіз ISW
8 травня, 04:25
Драпатий також залишається на посаді заступника начальника Генштабу ЗСУ
Оперативно-тактичне угруповання військ «Харків» отримало нового командувача
13 травня, 16:17
Зеленський наголосив, що на Донеччин напружена ситуація
Зеленський повідомив, що наразі для України є завданням номер один
11 травня, 20:32

Інна Совсун

За що ми воюємо, або Звернення до тих, хто втомився від війни
За що ми воюємо, або Звернення до тих, хто втомився від війни
Чому люди стали пишатися ухилянтами?
Чому люди стали пишатися ухилянтами?
Скільки держслужбовців потрібно Україні
Скільки держслужбовців потрібно Україні
Про жеребкування і мобілізацію депутатів
Про жеребкування і мобілізацію депутатів
Чому так важко реформувати освіту в Україні
Чому так важко реформувати освіту в Україні
Тестування турнікетів. Чому це настільки важливо
Тестування турнікетів. Чому це настільки важливо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Мурал із Залужним, який нещодавно з'явився у столиці, доведеться стерти
13K
Блінкен назвав реформи, які Україні доведеться реалізувати
11K
Представник штабу Командування ТрО: За мотивованих добровольців йде шалена конкуренція між підрозділами
7907
Втрати ворога станом на 15 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
6167
Путін «кладе на стіл» Харківську область: що значить нова заява диктатора
4567
Вибухи на аеродромі «Бельбек» у Криму: стали відомі наслідки (фото, відео)

Новини

Через необхідність відновлення енергосистеми розглядається варіант збільшення тарифу на світло до 4,8 грн за кіловат
Сьогодні, 17:23
Під час стрибка з парашутом на Одещині загинув 19-річний курсант
Сьогодні, 15:51
Підвищення акцизу на пальне. Економіст пояснив наслідки
Сьогодні, 13:17
Уряд має знайти кредити для «Енергоатому» та «Укренерго» – інвестори
Сьогодні, 11:37
РФ використовує снаряди з КНДР, які виготовили у 1970-х – Business Insider
Вчора, 21:24
Навіщо Путін звільнив Шойгу – Центр протидії дезінформації дав роз'яснення
Вчора, 19:17

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua