За що ми воюємо, або Звернення до тих, хто втомився від війни

«Усі втомились, але ніхто не втомився так сильно, як хлопці й дівчата на передовій» ілюстративне фото: ЗСУ

«Ніхто не обирав жити в час війни»

Мені дивно, що про це доводиться говорити на 11-й рік війни, але про всяк випадок: Наш ворог – Рociя. Люди у формі – нас захищають. Уявіть, що буде, якщо вони перестануть це робити? Уявіть, чи хочеться їм нас захищати, якщо будь-який негатив про них набирає в тисячі разів більше переглядів-шерів-лайків, ніж історії їхнього героїзму? Більшість теперішніх військових – три роки тому були цивільними й не планували, і не хотіли воювати. Ми воюємо за право мати власну думку і власну позицію. Якщо припинити воювати проти Рociї (чи сподіватися, що воюватиме хтось інший) – то всі ці милі українському серцю перепалки в соцмережах будуть поза законом. Усі ми – будемо поза законом. Рociйське ІПСО – дуже підступне. Не поширюйте інформацію з неперевірених джерел. Коментувати воєнні дії – така сама погана ідея як і два роки тому. Ніхто не обирав жити в час війни. Усі втомились, але ніхто не втомився так сильно, як хлопці й дівчата на передовій. Ходити в кафе – це не економічний фронт. «Мама мене вчила, що зневіра – це зло», тому – донатьте, підтримуйте військових, не піддавайтесь pociйському ІПСО. Читайте також: Оборонний вал на Харківщині. Великий «розпил» у деталях

Битва за Вовчанськ. Нові виклики та можливі наміри противника

Загострення на Харківщині: Пентагон оцінив ситуацію на полі бою

Рекрутер Сил ТрО Петро Авраміч: За пів року з усіх кандидатів ми залучили до війська лише 10%

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів