Уряд працює над створенням механізму електронного бронювання – ЗМІ

Мінекономіки веде діалог із бізнесом і профільними асоціаціями, іншими представниками влади, народними депутатами та стейкхолдерами

Кабінет міністрів працює над створенням механізму електронного бронювання. Про це пише Ain.ua з посиланням на представників відомства.

«Іншої альтернативи, крім диджиталізації процесів, пов’язаних із бронюванням, немає. Це буде однозначно зроблено. Ми зараз обговорюємо з Міністерством оборони та Мінцифри принципові підходи до того, яким чином перевести «в цифру» постанову Кабінету міністрів №76 регулює питання бронювання або ті нормативно-правові акти, які регулюють або будуть регулювати питання бронювання військовозобов’язаних», – розповіли неназвані представники Мінекономіки.

Співрозмовники видання у відомстві стверджують, що ведуть діалог із бізнесом і профільними асоціаціями, іншими представниками влади, народними депутатами та стейкхолдерами.

«Очевидно, що суспільство бачить необхідність змін. Цифрове рішення стосовно процедури бронювання зʼявиться, коли ми напрацюємо нові положення стосовно бронювання, які збалансують потреби безпеки й оборони, економіки, бюджету, бізнесу, гуманітарної сфери тощо», – зазначили представники міністерства.

Нагадаємо, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України внесло зміни до критеріїв для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної економіки. Відповідність цим критеріям стає підставою для подальшого бронювання військовозобов'язаних працівників.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №11084 про «клуб білого бізнесу», який стосується податкових перевірок. Зокрема підприємства, які відповідають критеріям клубу, зможуть отримати право на бронювання співробітників.

Раніше народний депутат Дмитро Наталуха, коментуючи економічне бронювання під час мобілізації, заявив, що у питаннях війни не може бути справедливості, тому що без економіки, яка має працювати, неможливо ефективно діяти на полі бою.

До слова, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук скептично ставиться до питання про економічне бронювання від мобілізації, адже, за його словами, таке бронювання не спрацювало у жодній країні світу.