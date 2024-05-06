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Виявив велику мужність і відвагу у вирішальний момент. Згадаймо Петра Люльку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Виявив велику мужність і відвагу у вирішальний момент. Згадаймо Петра Люльку
колаж: glavcom.ua

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Петра Люльку. 

Петро народився п'ятого травня 1999 року у місті Гайворон. З 2006 по 2015 роки Петро навчався у ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 міста Гайворон, де отримав свідоцтво про базову загальну середню освіту.

З 2015 по 2018 роки він продовжив здобувати освіту у Гайворонському професійно-аграрному ліцеї, де здобув диплом кваліфікованого робітника за професією «Муляр; Штукатур; Лицювальник-плиточник».

Його наполеглива праця та професійні навички завжди високо цінувалися у колективі.

Петро Люлька з побратимами
Петро Люлька з побратимами
фото Гайворонська міська рада

Навідник другої мотопіхотної роти, солдат військової служби Петро Люлька загинув під час обстрілу зі стрілецької зброї поблизу населеного пункту Первомайське. 

Петро Люлька з котом
Петро Люлька з котом
Гайворонська міська рада

Петро Люлька виявив велику мужність і відвагу у цей вирішальний момент, захищаючи нашу Батьківщину.

Петро загинув під час обстрілу зі стрілецької зброї поблизу населеного пункту Первомайське
Петро загинув під час обстрілу зі стрілецької зброї поблизу населеного пункту Первомайське
фото Гайворонська міська рада

«Сьогодні ми втратили справжнього героя, людину, яка безстрашно стояла на сторожі нашої свободи і безпеки. Він завжди буде у нашій пам’яті, як людина великої сили духу, відданості і патріотизму. Його втрата стала великим ударом для нашої громади. Нехай пам'ять про нашого Героя залишиться назавжди у наших серцях», – згадує Петра Люльку Гайворонський краєзнавчий музей.

Петро Люоька виявив велику мужність і відвагу в цей вирішальний момент, захищаючи нашу Батьківщину
Петро Люоька виявив велику мужність і відвагу в цей вирішальний момент, захищаючи нашу Батьківщину
фото Гайворонська міська рада

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: пам'ять українці смерть війна

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