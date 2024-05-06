Виявив велику мужність і відвагу у вирішальний момент. Згадаймо Петра Люльку
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Петра Люльку.
Петро народився п'ятого травня 1999 року у місті Гайворон. З 2006 по 2015 роки Петро навчався у ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 міста Гайворон, де отримав свідоцтво про базову загальну середню освіту.
З 2015 по 2018 роки він продовжив здобувати освіту у Гайворонському професійно-аграрному ліцеї, де здобув диплом кваліфікованого робітника за професією «Муляр; Штукатур; Лицювальник-плиточник».
Його наполеглива праця та професійні навички завжди високо цінувалися у колективі.
Навідник другої мотопіхотної роти, солдат військової служби Петро Люлька загинув під час обстрілу зі стрілецької зброї поблизу населеного пункту Первомайське.
Петро Люлька виявив велику мужність і відвагу у цей вирішальний момент, захищаючи нашу Батьківщину.
«Сьогодні ми втратили справжнього героя, людину, яка безстрашно стояла на сторожі нашої свободи і безпеки. Він завжди буде у нашій пам’яті, як людина великої сили духу, відданості і патріотизму. Його втрата стала великим ударом для нашої громади. Нехай пам'ять про нашого Героя залишиться назавжди у наших серцях», – згадує Петра Люльку Гайворонський краєзнавчий музей.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
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