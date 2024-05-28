«Справедливості бути не може». Нардеп прокоментував економічне бронювання

Наталуха вважає, якщо не дати підприємствам передбачуваності щодо подальшого ведення їхньої діяльності, то з часом вони почнуть закриватися

За словами нардепа Наталухи, війна – це в першу чергу математика і питання ресурсів

У питаннях війни не може бути справедливості, тому що без економіки, яка має працювати, неможливо ефективно діяти на полі бою. Про це заявив народний депутат Дмитро Наталуха в ефірі «Радіо Свобода», коментуючи економічне бронювання під час мобілізації.

«Війна сама по собі несправедлива від самого початку. Тому, якщо ми справді хочемо затягнути будь-яке питання, яке потребує вирішення під час воєнного стану, ми будемо апелювати до аргументу справедливості… Але, на мою думку, нам потрібно говорити про ефективність, тому що ця війна виграється не за рахунок лише справедливості, а за рахунок ефективності», – зазначив він.

Нардеп також висловився про аргумент, що «воюють лише бідні». За його словами, бійці на передовій отримують конкурентну заробітну плату.

«Дуже багато різних людей воює. Питання в тому, як дати можливість Силам оборони робити це ефективно за рахунок економіки. І якщо немає розуміння, що без економіки можна мобілізувати хоч два мільйони людей, але не мати ресурсів для цього, це значить не розуміти дуже базових речей щодо того, яким чином ведуться війни, функціонує держава і економіка», – зазначив Наталуха.

Народний обранець наголосив, що якщо не дати підприємствам передбачуваності щодо подальшого ведення їхньої діяльності за рахунок критичних співробітників на місцях, вони почнуть закриватися.

«Цей тренд продовжується далі, коли мобілізують головних інженерів, головних технологів, без яких підприємство не може продовжувати далі функціонувати. При чому не просто підприємства, які випускають печиво, хоча вони теж важливі, а такі, які випускають дрони, РЕБ: вранці мобілізували головного інженера, ввечері вони вже думають про скорочення виробництва», – зазначив нардеп.

Нагадаємо, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України внесло зміни до критеріїв для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної економіки. Відповідність цим критеріям стає підставою для подальшого бронювання військовозобов'язаних працівників.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №11084 про «клуб білого бізнесу», який стосується податкових перевірок. Зокрема підприємства, які відповідають критеріям клубу, зможуть отримати право на бронювання співробітників.

До слова, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук скептично ставиться до питання про економічне бронювання від мобілізації, адже, за його словами, таке бронювання не спрацювало у жодній країні світу.