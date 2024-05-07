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Більша частина українців підтримує заборону УПЦ МП – опитування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Більша частина українців підтримує заборону УПЦ МП – опитування
20% респондентів виступають за встановлення державного контролю та нагляду за Московською церквою в Україні
фото: glavcom.ua

Понад 8 тис. церков УПЦ МП досі діють на території України

63% опитаних українців вважають, що Московська церква в Україні повинна бути повністю забороненою. Натомість 20% виступають за встановлення державного контролю та нагляду. Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій «Форум».

У грудні 2022 року заборону УПЦ МП підтримували 54% опитаних, а у травні 2023 року – 66%. Водночас за встановлення державного контролю над УПЦ МП у грудні 2022 року виступали 24% респондентів, а у травні 2023 року – 19%.

Більша частина українців підтримує заборону УПЦ МП – опитування фото 1

Натомість на думку 12% опитаних нічого не варто робити й не варто втручатися у справи УПЦ МП, а потрібно розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень. Стільки ж було у грудні 2022 року, хоча у травні 2023 року трохи менше – 6%.

У всіх регіонах України більшість населення – від 76% на сході до 85% на заході й 86% у центрі – виступають за проактивну позицію держави в питанні діяльності УПЦ МП.

Більша частина українців підтримує заборону УПЦ МП – опитування фото 2

Однак на півдні та сході трохи менше тих, хто виступає за повну заборону – 55% і 46% проти, відповідно, 69% на заході й 68% в центрі.

Більша частина українців підтримує заборону УПЦ МП – опитування фото 3

Також респондентів запитали, чи довіряють вони УПЦ МП. 82% опитаних відповіли, що ні. Натомість 8% сказали, що довіряють, а 11% не змогли визначитися зі своєю думкою.

Більша частина українців підтримує заборону УПЦ МП – опитування фото 4

Нагадаємо, понад 8 тис. церков УПЦ МП досі діють на території України. Від початку повномасштабного вторгнення їх кількість зменшилася лише на 685 громад.

До слова, естонський парламент засудив дії Московського патріархату й оголосив його інституцією, яка підтримує російську агресію проти України. Про це пише Err.

Рішення підтримали 75 депутатів, а вісім виступили проти неї. У ній наголошується, що патріарх Кирило з 2022 року відкрито підтримує російську агресію проти України, а як інструмент пропаганди війни керівництво Московського патріархату використовує ідеологію «російського світу».

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Теги: Московська церква в Україні соцопитування релігія українці

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