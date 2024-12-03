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Мінекономіки відновило надання статусу підприємствам для бронювання від мобілізації

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Мінекономіки відновило надання статусу підприємствам для бронювання від мобілізації
Для отримання статусу критично важливого приватні підприємства повинні відповідати двом обов'язковим критеріям
фото з відкритих джерел

За перші два дні відновлення бронювання через «Дію», компанії подали 3500 заяв на бронювання 26,7 тис. працівників

Міністерство економіки України оновило статус критично важливих підприємств для перших семи підприємств за новими критеріями. Про це повідомляє Міністерство економіки України.

«Перші сім підприємств успішно пройшли процедуру оновлення критичності за новими критеріями. Це компанії зі сфери виробництва скляних виробів, меблів, текстилю, керамічної плитки та інших сфер. Компанії отримали можливість бронювати працівників на строк до 12 місяців», – повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко

За її словами, за перші два дні відновлення бронювання через «Дію», компанії подали 3500 заяв на бронювання 26,7 тис. працівників.

Зазначається, що підприємства, які ще не оновили, але мають діючий статус критично важливих, можуть забронювати працівників до 28 лютого 2025 року. Після оновлення критичності вони зможуть бронювати працівників на довший строк – до 12 місяців.

Так, для отримання статусу критично важливого приватні підприємства повинні відповідати двом обов'язковим критеріям:

  • мати середню заробітну плату не менше 20 тисяч грн
  • не мати боргів перед бюджетами.

Також необхідно відповідати одному з додаткових критеріїв:

  • сума сплачених податків має перевищувати 1,5 млн євро,
  • надходження в іноземній валюті – 32 млн євро,
  • підприємство має бути стратегічним об'єктом,
  • резидентом «Дія Сіті»,
  • надавати послуги зв'язку зі значними доходами або мати важливе значення для економіки чи потреб громади.

Нагадаємо, 1 грудня 2024 року в Україні почали діяти нові правила бронювання військовозобов’язаних. Відповідну постанову №1332 затвердив Кабінет міністрів.

Згідно з документом, бронювання від мобілізації зможуть отримати військовозобов'язані, які займають посади протезистів-ортезистів, техніків-протезистів-ортезистів, інженерів-технологів-протезистів, інженерів-протезистів, механіків протезно-ортопедичних виробів. Умова бронювання – виконання ними щонайменше 50% норми робочого дня протягом останніх трьох місяців перед бронированием.

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Теги: Мінекономіки послуги Юлія Свириденко правила

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