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Від сьогодні в Україні змінюється порядок бронювання від мобілізації

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Від сьогодні в Україні змінюється порядок бронювання від мобілізації
Умова бронювання – виконання працівниками щонайменше 50% норми робочого дня протягом останніх трьох місяців
фото з відкритих джерел

Обовʼязковими пунктами для бронювання працівників для приватного сектора стануть зарплатний критерій і відсутність боргів перед бюджетом

З 1 грудня 2024 року в Україні почнуть діяти нові правила бронювання військовозобов’язаних. Відповідну постанову №1332 затвердив Кабінет міністрів.

Бронювання для нових категорій

Згідно з документом, бронювання від мобілізації зможуть отримати військовозобов'язані, які займають посади протезистів-ортезистів, техніків-протезистів-ортезистів, інженерів-технологів-протезистів, інженерів-протезистів, механіків протезно-ортопедичних виробів.

Умова бронювання – виконання ними щонайменше 50% норми робочого дня протягом останніх трьох місяців перед бронированием.

Також прописано, що військовозобов'язаним працівникам критично важливих підприємств має бути нараховано щомісячну заробітну плату протягом терміну, на який надана відстрочка від призову.

Хто ще може бути заброньований?

Право на бронювання мають працівники підприємств, що визнані критично важливими, за умови, що їхня заробітна плата перевищує мінімальну (8 тис. грн), помножену на коефіцієнт 2,5, тобто не менше 20 тис. грн. Окрім цього, ці працівники мають бути внесені до військового обліку, мати оновлені облікові дані та не перебувати в розшуку. Крім того, саме підприємство не має мати податкової заборгованості.

Бронюванню підлягає не більш ніж 50% військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств, які не мають підстав для відстрочки, таких як багатодітність чи інвалідність. Однак міністр оборони має право збільшити цей ліміт, що може створювати ризики корупційних зловживань, оскільки механізм ухвалення таких рішень у постанові не визначений.

Нові вимоги для підприємств

Підприємства, які бажають забронювати працівників, повинні відповідати чинним і новим вимогам. Для цього їм надається понад три місяці – до кінця лютого 2025 року.

Після підтвердження критичності підприємства повинні подати через «Дію» оновлені списки працівників для бронювання. До того, як будуть подані нові списки, всі попередні бронювання залишатимуться в силі.

Бронювання через «Дію» 

Бронювання працівників буде здійснюватися виключно в електронному вигляді через портал «Дія».

За словами очільника Мінцифри Михайла Федорова, цей формат дає змогу оперативно надавати статус броні та відображати його в системі.

Проте скористатися цією послугою зможуть лише ті компанії, які підтвердять свою критичність за новими правилами після публікації відповідної постанови.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна планує мобілізувати 160 тис. осіб у період з листопада до лютого. Однак військові експерти та українські чиновники скептично оцінюють можливість досягнення цієї мети, заявивши, що реалістичніше очікувати призову до 100 тис. осіб.

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Теги: Кабмін ЗСУ війна бізнес бронювання від мобілізації мобілізація

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