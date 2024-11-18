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Правила поведінки в метро під час повітряних тривог: рекомендації від КМДА

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Правила поведінки в метро під час повітряних тривог: рекомендації від КМДА
фото: glavcom.ua

Через масове використання населенням станцій метрополітену як укриття та перебування значної кількості людей на платформах, в оперативному режимі вводяться зміни в роботі деяких станцій

Під час повітряних тривог столична підземка працює в режимі укриття цілодобово. Учора, 17 листопада, під час масованого обстрілу столиці на станціях перебували понад 32 тисяч людей. Про основні правила поведінки в метрополітені під час повітряних тривог нагадали  у КМДА.

Як повідомляється, через масове використання населенням станцій метрополітену як укриття та перебування значної кількості людей на платформах, в оперативному режимі вводяться зміни в роботі деяких станцій, зокрема «Осокорки», «Видубичі», «Арсенальна» та «Хрещатик». Так, станції переводять у режим роботи винятково як укриття, а рух поїздів коригується в залежності від поточної ситуації. Ці зміни вносять винятково з міркувань безпеки, оскільки станції переповнені людьми, відповідно є потенційна загроза тисняви або травмування.

У КМДА надали кілька рекомендацій для особистої безпеки на станціях метро під час повітряної тривоги:

  • не затримуйтеся на виході з ескалаторів. Оперативно переміщуйтесь до середини платформи станції, аби уникнути тисняви й травмування;
  • якщо платформа станції переповнена, переїдьте на іншу, менш заповнену станцію. Вам буде комфортніше, а черговим працівникам станції – легше моніторити поточну ситуацію на станції;
  • не заступайте за обмежувальну лінію – це питання вашої особистої безпеки та безпечного руху поїздів.

Після відбою повітряної тривоги для оперативного перевезення пасажирів подаються транзитні поїзди з електродепо на найбільш завантажені станції. Зокрема, йдеться про станції метро «Осокорки» «Позняки», «Дарниця» й «Лівобережна».

Нагадаємо, 13 листопада після обстрілу РВ частково був обмежений рух на зеленій лінії метро.

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Теги: метро укриття перевезення правила КМДА

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