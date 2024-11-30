Уряд розширив перелік професій, які підлягають бронюванню від мобілізації

Із 1 грудня забронювати працівника від мобілізації підприємство зможе лише через «Дію»

Зарплата у всіх заброньованих повинна бути від 20 тисяч гривень

Кабінет Міністрів розширив перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані від мобілізації. Отримати броні зможуть фахівці стоматології, протезисти та техніки. Про це йдеться в постанові Уряду №1362.

Згідно з постановою бронювання від мобілізації зможуть отримати військовозобов'язані, які обіймають посади протезистів-ортезистів, техніків-протезистів-ортезистів, інженерів-технологів-протезистів, інженерів-протезистів, механіків протезно-ортопедичних виробів.

Умова для бронювання – виконання ними не менш як 50% норми робочого часу протягом останніх трьох місяців перед бронюванням.

Також постанова передбачає, що військовозобов’язаним працівникам критично важливих підприємств повинна бути нарахована щомісячна заробітна плата протягом строку, на який надано відстрочку від призову. Тобто зарплата повинна бути у всіх заброньованих від 20 тисяч гривень, окрім комунальних та державних установ.

Крім того, бізнес, що реалізує гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів, повинен відповідати новим критеріям, затвердженим Міністерством реінтеграції.

Нагадаємо, із 1 грудня забронювати працівника від мобілізації підприємство зможе лише через «Дію».

Раніше повідомлялося, що Україна планує мобілізувати 160 тис. осіб у період з листопада до лютого. Однак військові експерти та українські чиновники скептично оцінюють можливість досягнення цієї мети, заявивши, що реалістичніше очікувати призову до 100 тис. осіб.