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Війна за ритуальний бізнес. «Азов» відхрестився від Скорика, який отримав посаду у КП «Спецкомбінат»

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Війна за ритуальний бізнес. «Азов» відхрестився від Скорика, який отримав посаду у КП «Спецкомбінат»
Морг №1 на вулиці Праведників (Оранжерейна)

«Азов» називає події, які сталися на території центрального моргу столиці, хуліганством

Після гучного відео за участю заступника керівника ритуальної служби КП «Спецкомбінат» Олександра Скорика, батальйон спеціального призначення «Азов» офіційно прокоментував ситуацію.

«Азов» офіційно повідомив, що з 27.06.2023 року Олександра Скорика звільнено з військової служби за станом здоровʼя. «Структура та діяльність 12 бригади спеціального призначення.

Війна за ритуальний бізнес. «Азов» відхрестився від Скорика, який отримав посаду у КП «Спецкомбінат» фото 1

«Азов» НГУ не передбачає залучення особового складу у розріз Закону України «Про Національну гвардію України», інформація про написання звернень від особового складу, участі у хуліганських діях на території установи СМЕ, за адресою: м. Київ вул. Оранжерейна 7. є безпідставною», – заявив «Азов»

Нагадаємо, Олександра Скорика призначено киівською владою заступником директора комунального підприємства ритуальна служба «Спецкомбінат», що відповідає за поховання в Києві. На цьому тлі був розв'язаний конфлікт цієї структури із приватною компанією «Петро великий», яка надає ритуальні послуги у столиці з 1994 року. Власниця цієї фірми Алла Ландар заявила про спроби рейдерства.

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Теги: столиця конфлікт поховання бізнес послуги

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