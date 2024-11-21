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Голова освітнього комітету повідомив, чи матимуть відстрочку аспіранти-контрактники у 2025 році

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Голова освітнього комітету повідомив, чи матимуть відстрочку аспіранти-контрактники у 2025 році
Раніше Міністерство освіти змінило правила вступу, адже з початком великої війни виник ажіотаж на аспірантуру, так як навчання на цій формі дає відстрочку від мобілізації
фото з відкритих джерел

Точне рішення ухвалять наприкінці 2024 року або на початку 2025-го року

Військовозобов'язані, які наступного року вступатимуть в аспірантуру на контракт, ймовірно, не матимуть відстрочки від мобілізації. Про це розповів голова освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак, передає «Українська правда. Життя».

Таке правило діяло і цьогоріч – у червні 2024 року МОН оновило правила вступу до аспірантури. Зміни передбачали, що аспіранти-контрактники можуть навчатися лише на заочній або вечірній формах, які не дають права на відстрочку.

«Це було зроблено через аномальне перевищення – в десятки разів – норми охочих навчатися на аспірантурі. Тому на цей рік вирішили відмовитися від денної контрактної форми, але компенсували це кількістю бюджетних місць для тих, хто справді хоче навчатися. Також поставили своєрідний «фільтр» – вступні іспити для відбору абітурієнтів», – зазначив Бабак.

Чи буде продовжуватися практика обмеження – поки невідомо. «Рішення ще не ухвалене. На одному із засідань комітету разом із Міносвіти й науки ми проаналізуємо, які результати дало обмеження цього року. Рішення залишається за МОН та Кабінетом міністрів. Скоріше за все, цьогорічну практику продовжать. Бо наразі немає законодавчих запобіжників для обмеження доступу до контрактної аспірантури», – розповів депутат.

Як зазначив Сергій Бабак, рішення можуть ухвалити наприкінці 2024 року або на початку 2025-го.

Нагадаємо, близько 200 тис. чоловіків мобілізаційного віку вступають у виші для фіктивного навчання. Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Раніше стало відомо, що наказ Міністерства освіти, який унеможливив відстрочку аспірантам-контрактникам, залишиться в силі. Причиною цьому стало Міністерство юстиції, яке вирішило, що для скасування рішення про державну реєстрацію цих наказів відсутні обставини. 

Як повідомлялося, Міністерство освіти та науки змінює правила вступу. Все через те, що з початком великої війни виник ажіотаж на аспірантуру, так як навчання на цій формі дає відстрочку від мобілізації.

До слова, щоденно щонайменше 200 чоловіків призовного віку здійснюють спробу залишити країну.

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Теги: міністр депутат Міністерство юстиції наказ Українська правда навчання правила обмеження

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