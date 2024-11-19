Жінки в Україні стали все більше відкривати ФОПи

Жінки дедалі більше адаптуються до нових викликів, особливо в умовах, коли багато чоловіків задіяні у захисті країни

В Україні жінки відкрили 61% нових ФОПів у 2024 році, що є рекордним показником. Найчастіше це бізнеси у сфері індивідуальних послуг, зокрема перукарні, салони краси, масажні салони та SPA. Про це повідомляють аналітики Опендатабот.

Частка жінок у бізнесі України продовжує зростати, демонструючи значний вплив повномасштабної війни на гендерний баланс у підприємництві.

Жінки в Україні масово відкривають ФОПи фото: Опендатабот

У 2024 році жінки відкрили 154 920 нових ФОПів, що складає 61% від усіх реєстрацій. Цей показник є рекордним і свідчить про те, що жінки все активніше беруть на себе ініціативу у веденні власної справи.

За даними Єдиного державного реєстру, частка нових жінок-підприємиць стабільно збільшується:

у 2021 році жінки відкрили 51% нових ФОПів;

у 2022 році, попри складні умови війни, цей показник сягнув 57%;

у 2024 році – вже 61%.

Це свідчить про те, що жінки дедалі більше адаптуються до нових викликів, особливо в умовах, коли багато чоловіків задіяні у захисті країни. Найвищу активність жінок у бізнесі зафіксовано в таких регіонах:

Сумщина: 63,3% нових ФОПів створені жінками;

Полтавщина: 63,2%;

Хмельниччина: 63,1%;

Одещина та Київщина: по 63,1% та 62,6% відповідно.

Натомість у прифронтових та тимчасово окупованих регіонах частка жінок серед нових підприємців є нижчою. У Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях цей показник варіюється від 50% до 57,8%. Підприємництво жінок здебільшого зосереджене у сфері надання індивідуальних послуг:

перукарні та салони краси: 94% нових ФОПів у цій галузі належать жінкам;

масажні салони, SPA та інші послуги фізичного комфорту: також домінують жінки;

інші популярні напрями:

виробництво одягу – 85%;

освіта – 82,3%;

соціальна допомога – 81,5%.

Цікаво, що один ФОП може працювати одразу у кількох сферах, що дозволяє підприємцям комбінувати напрями діяльності. Окрім ФОПів, зросла частка жінок, які обіймають керівні посади в нових компаніях. У 2024 році кожна третя новостворена компанія має жінку-директора (34%). У жовтні цей показник сягнув рекордних 38,8%. Лідерами за часткою жінок-директорів є:

Чернігівщина: 38,8%;

Донеччина: 37,4%;

Дніпропетровщина: 37,2%.

Повномасштабна війна докорінно змінила економічний ландшафт країни. Відсутність стабільного працевлаштування, необхідність утримувати сім’ю та підтримувати економіку країни стали ключовими мотиваторами для жінок. Крім того, жінки швидше адаптуються до змін і використовують можливості, які надає держава та міжнародні донори для підтримки бізнесу.