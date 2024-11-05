В Україні з листопада зросли пенсії: що відомо

У листопаді розмір пенсії збільшиться у тих пенсіонерів, хто має право на виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН

У 2025 році на українців чекають ще два етапи підвищення пенсій

Вже з листопада 2024 року пенсійні виплати збільшаться у тих пенсіонерів, хто має право на вікову надбавку. Розмір пенсії збільшиться також у тих пенсіонерів, хто має право на виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

У кого збільшаться пенсійні виплати

У листопаді 2024-го пенсійні виплати збільшаться у тих пенсіонерів, хто отримає право на вікову надбавку. Мова про пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Але для цього є умова – пенсія не повинна перевищувати 10 340,35 грн.

Зокрема, вікова надбавка виплачується у таких розмірах:

особам, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку – у розмірі до 300 грн;

особам, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку – у розмірі до 456 грн;

особам, яким виповнилося 80 років і більше – у розмірі до 570 грн.

Виплати пенсіонерам від ВПП ООН

У листопаді розмір пенсії збільшиться також у тих пенсіонерів, хто має право на виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Зазначимо, що програму додаткової грошової допомоги від ВПП ООН для пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, продовжено до грудня 2024 року включно.

Ця додаткова грошова допомога надаватиметься пенсіонерам, які:

отримують пенсію меншу за 3250 грн;

проживають на територіях активних або можливих бойових дій (їх перелік визначено наказом № 309);

не отримували після 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Важливо знати, що спеціально звертатись за призначенням додаткової виплати не потрібно. ВПП ООН спрямовує кошти пенсіонерам на підставі інформації, вже наявної у базах даних Пенсійного фонду. А виплата проводиться або на банківську картку, або через відділення Укрпошти.

Ідентифікація пенсіонерів у листопаді

Пенсіонери, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року та не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року, для продовження виплат можуть пройти перевірку у листопаді у будь-який зручний спосіб.

Кошти пенсіонерів, які не пройшли перевірку, будуть накопичуватись на розрахунковому рахунку до моменту проходження ними ідентифікації. Після проходження – пенсію скерують на рахунок пенсіонера з місяця, у якому припинилось фінансування виплати.

Водночас у законопроєкті про державний бюджет на 2025 рік уряд пропонує забрати гроші з банківських рахунків пенсіонерів-переселенців, зареєстрованих до 24 лютого 2022 року, якщо вони не пройшли ідентифікацію.

Крім цього, пенсіонери, які перебувають за кордоном, можуть у листопаді пройти процедуру фізичної ідентифікації та підтвердити своє право на пенсію.

Виплата пенсії таким пенсіонерам здійснюватиметься на поточні рахунки банків, розташованих на території України, за умови проходження ними до 31 грудня кожного року фізичної ідентифікації.

До слова, наступна індексація пенсій в Україні відбудеться у березні 2025 року. Попередньо, пенсії можуть підвищити від 10 до 17%.

Пенсії у 2025 році зростуть у два етапи

Вже 2025 року на українців чекають два етапи підвищення пенсій: індексація, яка відбудеться в березні, та підняття розміру виплат для деяких пенсіонерів влітку.

Збільшення соцвиплат можливе після змін до законодавства. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону. «На індексацію вистачить попри те, що бюджетний трансферт зменшено з державних коштів. Ми маємо гроші на індексацію», – зазначила вона.

Жолнович також анонсувала пенсійну реформу, яку повинна ухвалити ВРУ. «Плануємо ще підняти влітку пенсію, перерахувавши її з огляду на пенсійну реформу, яку зараз доопрацьовуємо», – розповіла вона.

Оксана Жолнович також додала, що пенсійні виплати найбільше зростуть в українців, які давно вийшли на пенсію. Виплати будуть залежати від розміру ЄСВ, який сплачується, та стажу. Міністерка також зазначила, що великі пенсії не будуть урізати.

Нагадаємо, що Кабмін готує законопроєкти, які стосуються комплексної пенсійної реформи.

Як відомо, в березні 2025 року буде проведена наступна індексація пенсій.

До слова, найближчим часом в Україні може відбутися зміна системи розрахунку пенсій. У новій системі враховуватимуть як кількість відпрацьованих років, так і суму щомісячних внесків, внесених громадянином.

Раніше Міністерство соціальної політики України оголосило про нову програму підтримки пенсіонерів, які проживають у зонах бойових дій або на небезпечних територіях та отримують пенсію менш як 3,25 тисячі гривень. Фінансування програми здійснюватиме Всесвітня продовольча програма ООН, а виплати триватимуть до кінця 2024 року.