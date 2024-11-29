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Міністр економіки розповів про новий порядок бронювання працівників

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Міністр економіки розповів про новий порядок бронювання працівників
фото: Depositphotos

Для отримання статусу критично важливого підприємства необхідно відповідати трьом критеріям

Військовозобов'язаних, які працюють на підприємстві менш як три місяці, не можна забронювати. Після внесення змін до податкового законодавства цей термін буде скорочено до одного місяця. Про це повідомила Європейська бізнес асоціація після зустрічі із заступником міністра економіки України Віталієм Кіндратівим.

Підприємства, що мають статус критично важливих, повинні підтвердити його відповідно до нових критеріїв до 28 лютого, щоб зберегти можливість бронювати працівників. До цієї дати чинний статус критичності та вже надані бронювання залишатимуться дійсними. Однак нових працівників можна буде забронювати лише після перепідтвердження статусу.

Для отримання статусу критично важливого підприємства необхідно відповідати трьом критеріям, два з яких є обов’язковими: відсутність податкової заборгованості (підтверджується відповідною довідкою) та середня заробітна плата на підприємстві (включно для працівника, якого планують забронювати) не менше 20 тис. грн. Третій критерій визначається відповідно до загальних, регіональних або галузевих вимог, які встановлюються профільними міністерствами чи обласними адміністраціями.

Бронювання здійснюється через портал «Дія».

Також для підприємств паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів квота бронювань становить 100% працівників, для інших компаній – 50%.

У базу обліку не включають працівників, які мають відстрочку, працюють за сумісництвом, або вже заброньовані на інших підприємствах. Зняття бронювання можливе не частіше одного разу на місяць.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України оприлюднив новий порядок бронювання з критерієм зарплати від 20 тис. грн у місяць. Про це повідомляється на сайті урядового порталу.

До слова, Міністерство оборони планує відмовитися від примусового залучення громадян на військову службу та впроваджувати нові механізми.

Раніше стало відомо, що Україна планує мобілізувати 160 тис. осіб у період з листопада до лютого. Однак військові експерти та українські чиновники скептично оцінюють можливість досягнення цієї мети, заявивши, що реалістичніше очікувати призову до 100 тис. осіб.

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Теги: Мінекономіки економіка бізнес українці Україна військовозобов'язаний мобілізація бронювання від мобілізації

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