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Голова бюджетного комітету пояснила, звідки є гроші на «тисячу Зеленського»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Голова бюджетного комітету пояснила, звідки є гроші на «тисячу Зеленського»
Раніше ідею «єПідтримки» пояснювали тим, що Україна отримала закордонну допомогу, на яку навіть не розраховувала
фото: Уніан

Підласа: Навіть після виплати «тисячі Зеленського» у бюджеті залишаться гроші, «орієнтовно 5 млрд грн»

Очільниця бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа заявила, що гроші на виплату «тисячі Зеленського» візьмуть у Фонді безробіття. Про це вона розповіла в інтерв’ю Forbes.

За словами депутатки, на початку 2024 року Фонд безробіття перерахував 10 млрд грн у спецфонд держбюджету для програм Мінекономіки на підтримку бізнесу, однак із них 9,3 млрд не використали. Саме з них і покриватимуть «тисячу» до кінця року.

 «Пропозиція уряду полягає в тому, щоб поки що розраховувати на гроші від Фонду безробіття», – відповіла Підласа.

Передбачалось, що гроші мали витратити на програми часткової компенсації вартості купівлі сільськогосподарської техніки, індустріальні парки, інвест-няні, компенсацію витрат за гуманітарне розмінування та підтримку внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги (що згодом стало Національним кешбеком). Однак більшість коштів «в оборот так і не пішла», додала депутатка.

Голова комітету вважає, що навіть після виплати «тисячі Зеленського» у бюджеті залишаться гроші, «орієнтовно 5 млрд грн».  Підласа підсумувала, що за підрахунками уряду на гроші претендуватимуть  до 15 млн громадян.

Як відомо, раніше ідею «єПідтримки» пояснювали тим, що Україна отримала закордонну допомогу, на яку навіть не розраховувала. 

До слова, у мережі шахраї поширюють посилання на фейкові акаунти Міністерства соціальної політики, які нібито обіцяють виплати 1 тис. грн від держави. Так, українські банки почали надсилати клієнтам інформаційні повідомлення з попередженнями.

Один із банків закликав не довіряти подібним повідомленням й у жодному разі не переходити за шахрайськими посиланнями та не вводити на сумнівних сайтах дані своїх карток.

Як повідомлялося раніше, уся достовірна інформація щодо оформлення грошової підтримки у 1 тис. грн буде розміщена на офіційних ресурсах уряду України. А можливість отримати 1000 грн в рамках програми зимова «єПідтримка» буде здійснюватися через офіційний застосунок «Дія».

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Теги: гроші Мінекономіки розмінування безробіття послуги Роксолана Підласа Forbes

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