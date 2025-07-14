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Боронив Україну на Покровському напрямку. Згадаймо Руслана Шевченка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Боронив Україну на Покровському напрямку. Згадаймо Руслана Шевченка
У 2022 році Руслан Шевченко став на захист Батьківщини від російських окупантів
колаж: glavcom.ua

Зі слів рідних, Руслан був надзвичайно чуйним, добрим, співчутливим сином, турботливим братом та хорошим товаришем

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Руслана Шевченка.

Захисник загинув 11 червня 2024 року, боронячи територіальну цілісність та суверенітет України на Покровському напрямку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду

Руслан Шевченко народився 20 травня 1998 року у селі Зарудці на Львівщині. Навчався у Зарудцівській гімназії Львівської міської ради. Згодом продовжив навчання за спеціальністю «Кухар, бармен, офіціант» у закладі професійної (професійно-технічної) освіти «Львівський професійний коледж ресторанного бізнесу» (колишній Державний навчальний заклад «Львівське вище професійне училище торгівлі та сфери послуг»).

Після завершення навчання проходив строкову військову службу у Державній прикордонній службі України.

Згодом працював продавцем-консультантом у товаристві з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К».

Зі слів рідних, був надзвичайно чуйним, добрим, співчутливим сином, турботливим братом та хорошим товаришем.

У 2022 році став на захист Батьківщини від російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на Покровському напрямку у лавах 2-ї окремої Галицької бригади Національної гвардії України.

У 2022 році Руслан Шевченко став на захист Батьківщини від російських окупантів
У 2022 році Руслан Шевченко став на захист Батьківщини від російських окупантів
фото: Львівська міська рада

Прощання з воїном відбулося 13 липня у родинному помешканні в селі Зарудці. Поховали захисника на місцевому кладовищі (військове поле). 

У Руслана Шевченка залишилися мати, батько та сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна незалежність українці хвилина мовчання

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