Президент України Володимир Зеленський 23 листопада провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, головною темою якого став захист від російських реактивних безпілотників. Українська розвідка отримала інформацію про обсяги їхнього виробництва, постачання компонентів та плани застосування проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вечірнє звернення глави держави.

За словами Зеленського, засідання було присвячене протидії реактивним дронам у 2026 та 2027 роках з урахуванням планів Росії щодо їхнього виробництва.

«Я провів сьогодні Ставку. Фактично одне питання – захист від російських реактивних дронів у цьому році, в наступному, враховуючи російські плани виробництва. Є деталі від нашої розвідки, є розуміння: обсягів російського виробництва, схеми, які вони використовують для постачання компонентів, ну і плани застосування шахедів проти нас. Щоб протидіяти цьому, потрібні і санкції, і реальний експортний контроль – точно сильніший, ніж є зараз у деяких країнах, – і, звісно, наші засоби для збиття шахедів», – зазначив президент.

Окремо глава держави наголосив на необхідності збільшення кількості винищувачів F-16 та шведських Gripen. За його словами, останні мають з'явитися в Україні із січня.

«F-16 Україні потрібно більше, таких літаків. «Гріпенів», які мають з’явитись в Україні із січня, теж треба буде більше. І я на своєму рівні з лідерами, МЗС та Міністерство оборони – у всіх нас є конкретні завдання, буде більше літаків для нашої оборони. Це абсолютно чітко. Це дуже потрібно», – заявив Зеленський.

Президент також повідомив про результати роботи українських виробників озброєння. За його словами, в Україні вже є більше ефективних засобів для перехоплення російських реактивних безпілотників.

«Також є хороші новини від українських виробників зброї. Є вже більше ефективних перехоплювачів проти реактивних шахедів. Максимум ми всіх законтрактуємо», – повідомив глава держави.

Крім того, Зеленський попередив про інформацію української розвідки щодо підготовки Росією чергових ударів. Він закликав громадян не ігнорувати повітряні тривоги, а міжнародних партнерів – прискорити постачання засобів протиракетної оборони.

Нагадаємо, раніше Китай запровадив обмеження на постачання до Росії компонентів для реактивних «Шахедів». Під експортний контроль потрапили реактивні двигуни, радіомодулі, регулятори швидкості та інші комплектувальні, які можуть використовуватися у виробництві російських ударних безпілотників.