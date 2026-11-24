Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині «Главком» згадує Володимира Карпуся, який загинув 19 липня 2024 року на Запоріжжі.

Коротко про воїна: Місце і дата народження: Вінниця, 3 вересня 1986 року

Вінниця, 3 вересня 1986 року Освіта: школа № 9 у Вінниці, Вінницьке професійне училище № 4

школа № 9 у Вінниці, Вінницьке професійне училище № 4 Підрозділ: 14-та бригада оперативного призначення Національної гвардії України, гранатометник-навідник

14-та бригада оперативного призначення Національної гвардії України, гранатометник-навідник Дата загибелі: 19 липня 2024 року

Любив техніку, природу та завжди допомагав іншим

Володимир закінчив вінницьку школу № 9 та професійне училище № 4, де здобув фах оператора комп'ютерного набору й програміста. Працював в «Укрпошті» листоношею із супроводження пошти.

Рідні кажуть, що він захоплювався автомобілями та новими технологіями, дуже любив природу й дітей.

«Брат – то найрідніша та найщиріша людина, яка віддавала останнє заради інших», – згадує сестра Ольга Кушнір.

Чому захисник мав позивний VOK

У 2023 році Володимир долучився до війська. Свій позивний – VOK – склав із перших літер власного імені та прізвища. Служив гранатометником-навідником у 14-й бригаді оперативного призначення Національної гвардії України. За мужність під час виконання бойових завдань воїна відзначили «Хрестом 54-ї окремої механізованої бригади».

Володимир Карпусь долучився до війська у 2023 році фото: платформа пам'яті «Меморіал»

Життя обірвав ворожий дрон

19 липня 2024 року поблизу села Роботине на Запоріжжі Володимир загинув унаслідок влучання ворожого безпілотника.

Поховали захисника у «Кварталі Героїв» на Сабарівському кладовищі у рідній Вінниці. У нього залишилися батьки, сестра, кохана, двоє синів, бабусі, дідусь та племінники.

Главком » долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо пам'ять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Молитва за полеглих воїнів