Був листоношею, а після мобілізації став гранатометником. Згадаймо Володимира Карпуся
Вінничанин став на захист України у 2023 році, а вдома на нього чекали батьки, кохана та двоє синів
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині «Главком» згадує Володимира Карпуся, який загинув 19 липня 2024 року на Запоріжжі.
- Місце і дата народження: Вінниця, 3 вересня 1986 року
- Освіта: школа № 9 у Вінниці, Вінницьке професійне училище № 4
- Підрозділ: 14-та бригада оперативного призначення Національної гвардії України, гранатометник-навідник
- Дата загибелі: 19 липня 2024 року
Любив техніку, природу та завжди допомагав іншим
Володимир закінчив вінницьку школу № 9 та професійне училище № 4, де здобув фах оператора комп'ютерного набору й програміста. Працював в «Укрпошті» листоношею із супроводження пошти.
Рідні кажуть, що він захоплювався автомобілями та новими технологіями, дуже любив природу й дітей.
«Брат – то найрідніша та найщиріша людина, яка віддавала останнє заради інших», – згадує сестра Ольга Кушнір.
Чому захисник мав позивний VOK
У 2023 році Володимир долучився до війська. Свій позивний – VOK – склав із перших літер власного імені та прізвища. Служив гранатометником-навідником у 14-й бригаді оперативного призначення Національної гвардії України. За мужність під час виконання бойових завдань воїна відзначили «Хрестом 54-ї окремої механізованої бригади».
Життя обірвав ворожий дрон
19 липня 2024 року поблизу села Роботине на Запоріжжі Володимир загинув унаслідок влучання ворожого безпілотника.
Поховали захисника у «Кварталі Героїв» на Сабарівському кладовищі у рідній Вінниці. У нього залишилися батьки, сестра, кохана, двоє синів, бабусі, дідусь та племінники.
Молитва за полеглих воїнів
Молитва за воїнів, які відійшли до Тебе, бо вони віддали життя в бою за незалежність землі української, бо захищали від ворогів православну віру, у важкі роки захищали українську Батьківщину від чужих орд. Прийми з миром душі рабів Твоїх, що воювали за мирне життя наше, за благополуччя і спокій наш, і даруй їм вічний спокій, бо вони рятували міста і села і собою захищали Батьківщину. Помилуй твоїм милосердям захисників соборної української землі, прости їм усі гріхи, в цьому житті скоєні словом чи ділом, свідомо чи несвідомо. Даруй їм вічне життя торжестві і славі переможців разом з усіма, хто воював під прапором Хреста твого проти диявола
Амінь
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