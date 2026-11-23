Українські полярники та моряки розгорнули в Антарктиці дві копії історичного «Прапора Незалежності», який 24 серпня 1991 року внесли до сесійної зали Верховної Ради України. Символічну акцію провели з нагоди Дня Гідності та Свободи, який відзначають 21 листопада. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

Один зі стягів розгорнули біля української антарктичної станції «Академік Вернадський», а другий – на борту науково-дослідного криголама «Ноосфера».

Обидві копії повністю відтворюють історичний прапор завдовжки 7 метрів 34 сантиметри, який став одним із символів відновлення незалежності України.

Саме цей синьо-жовтий стяг внесли до парламенту 24 серпня 1991 року, коли народні депутати ухвалили Акт проголошення незалежності України. Відтоді він став важливим символом української державності.

Розгорнувши копії прапора за тисячі кілометрів від Батьківщини, українські науковці та моряки долучилися до відзначення Дня Гідності та Свободи, який присвячений подіям Помаранчевої революції та Революції Гідності.

Українська станція «Академік Вернадський» розташована на острові Галіндез поблизу Антарктичного півострова. Вона працює під українським прапором із 1996 року, коли Велика Британія передала станцію Україні.

Криголам «Ноосфера» забезпечує проведення українських антарктичних експедицій, доставляє дослідників, обладнання та необхідні вантажі, а також використовується для наукових досліджень у Південному океані.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, як українські полярники та екіпаж «Ноосфери» писали Радіодиктант національної єдності. 27 жовтня учасники експедиції долучилися до загальноукраїнської акції, попри різницю в часових поясах. Для написання диктанту вони використали спеціальні аркуші з печатками станції та судна.

Також у серпні 2025 року українські полярники долучилися до святкування Дня Незалежності України. На станції «Академік Вернадський» вони розмістили плакати міжнародної ініціативи Strichka, присвяченої єдності українців у різних країнах світу.

Крім того, у лютому 2025 року полярники підняли над станцією прапор бригади «Азов». Так учасники української експедиції вшанували захисників Маріуполя та здійснили мрію військовослужбовиці Валерії Суботіної з позивним Нава.