Верховна Рада розгляне пропозицію про встановлення Дня старости в Україні

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про встановлення Дня старости в Україні. Документ №16237 внесли 23 листопада 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт Верховної Ради.

Серед ініціаторів постанови – голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, перший віцеспікер Олександр Корнієнко, заступниця голови парламенту Олена Кондратюк, а також народні депутати Арсеній Пушкаренко та Олена Шуляк. Загалом до авторського колективу документа увійшли понад 40 парламентарів.

Проєкт постанови передбачає встановлення окремого дня, присвяченого роботі старост в українських територіальних громадах. Наразі документ перебуває на розгляді парламенту, тому нову дату ще не затверджено.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, 23 листопада проєкт постанови передали на розгляд Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, який очолює Олена Шуляк.

До опрацювання документа також залучені комітети з питань гуманітарної та інформаційної політики, національної безпеки, бюджету та антикорупційної політики.

Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, яка представляє інтереси жителів відповідного старостинського округу. Він забезпечує зв'язок між мешканцями населених пунктів та керівництвом територіальної громади.

До повноважень старост можуть належати участь у підготовці місцевих рішень, сприяння жителям в отриманні адміністративних послуг, допомога у вирішенні комунальних питань та представництво інтересів сіл і селищ.

Конкретний обсяг повноважень залежить від організації роботи місцевої ради та потреб відповідної громади.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про плани уряду посилити роль сільських старост. Міністр Віталій Безгін розповів, що до кінця 2026 року планують запустити проєкт «Держава поруч. Старости», який має розширити можливості надання базових послуг жителям віддалених населених пунктів.

Також в інтерв'ю «Главкому» Безгін пояснив особливості роботи старост у громадах. За його словами, старости можуть виконувати різні функції залежно від місцевих потреб, а уряд не планує встановлювати для всіх однаковий перелік обов'язків.

Крім того, у 2021 році Верховна Рада ухвалила закон щодо розвитку інституту старост. Документ урегулював питання створення старостинських округів та участі старост у роботі органів місцевого самоврядування.