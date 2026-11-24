Військовослужбовець 425-го окремого штурмового полку «Скеля» на позивний Шахтар попри заплановану відпустку та підготовку до власного весілля вирушив на бойовий виїзд, щоб евакуювати важкопораненого побратима. Про це пише «Главком».

Згодом, 17 листопада, перебуваючи безпосередньо на виконанні бойового завдання, захисник зміг вийти на відеозв’язок зі своєю нареченою та офіційно зареєстрував шлюб онлайн.

На оприлюднених кадрах церемонії видно, як військовий бере участь у дистанційній реєстрації шлюбу, перебуваючи в окопі на передовій.

Нагадаємо, 10 жовтня народна депутатка Юлія Яцик мала вийти заміж за військового, полковника ЗСУ Олександра Ігнатьєва. Однак весілля не сталося, нардепка повідомила про скасування свята та розкрила причину розриву з нареченим.

Юлія Яцик зауважила, що їй було складно відмовитися від коханого, адже разом із ним вона втратила «цілий світ». Як пояснила колишня наречена, у стосунках із боку чоловіка вона не відчувала захисту від його колишньої дружини та його родичів. Нардепка розкрила сімейні драми під час стосунків із колишнім нареченим.

Також колишній наречений народної депутатки Юлії Яцик, військовий Олександр Ігнатьєв, вийшов на зв’язок після новини про їхнє розлучення. Чоловік висловився про їхній розрив.

Олександр Ігнатьєв зізнався, що не очікував стати публічним після новини про розрив його стосунків із Юлією Яцик. Військовий відмовився коментувати допис Юлії Яцик та все, що вона розповіла про їхні стосунки довжиною понад три роки. «Відповідаю один раз, питання особистого життя, шлюбу та приватних стосунків мають залишатися виключно між двома людьми. З глибокої поваги до нашої історії я не коментуватиму жодного слова із допису Юлії Яцик», – пояснив він.