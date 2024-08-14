Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Через «Дію» заброньовано вже 160 тис. працівників: де найбільше

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Через «Дію» заброньовано вже 160 тис. працівників: де найбільше
фото з відкритих джерел

Для тих, хто бажає отримати бронювання у паперовій формі, і надалі доступна така можливість, підсумували у відомстві

 

Критично важливі підприємства та ті, які працюють на потреби Сил безпеки й оборони, забронювали через «Дію» близько 160 тис. працівників. Про це повідомила перша віцепрем'єрка, очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.

«Бізнес продовжує активно бронювати своїх працівників завдяки порталу «Дія». Станом на 14 серпня через Дію вже забронювали близько 160 тисяч співробітників критично важливих підприємств і тих підприємств, які працюють на потреби Сил безпеки та оборони. Цей процес відбувається автоматично, що дозволяє скоротити, як час подачі документів бізнесом, так і час очікування отримання результатів», - констатувала вона.

За її даними, найбільше працівників забронювали підприємства у:

  • Київській області – 55 тис.
  • Дніпропетровській області – 16,6 тис.
  • Львівській області – 13,7 тис.
  • Харківській області – 9,7 тис.
  • Одеській області – 7,7 тис.

У Мінекономіки також нагадали алгоритм електронного бронювання:

  1. Міністерства, обласні військові адміністрації вносять до Єдиного переліку установ (органів влади, підприємств, організацій) підприємства, установи та організації, які відповідно до законодавства мають право бронювати працівників.
  2. Керівник компанії, що має право на бронювання своїх працівників, подає в «Дії» списки на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом.
  3. Система автоматично перевіряє, чи людина працевлаштована офіційно, а також сканує її дані в реєстрі «Оберіг».
  4. «Дія» протягом доби надсилає сповіщення керівнику підприємства в особистий кабінет із даними про результат розгляду.
  5. У разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання. З цього моменту він вважається заброньованим, а інформація про бронювання зʼявляється в застосунку «Резерв+».

Для тих, хто бажає отримати бронювання у паперовій формі, і надалі доступна така можливість, підсумували у відомстві.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопроєкт, який вводить обмеження на мобілізацію усіх непідготованих чоловіків віком від 18 до 25 років.  

Також народні депутати, чиновники, судді, прокурорі, представники громадських організацій, що входять до переліку заброньованих у зв’язку з отриманням іноземного фінансування, можуть отримати право вільного виїзду за кордон

Читайте також: Перебування у прикордонних районах. Уряд запровадив нове правило для чоловіків
Теги: Мінекономіки бізнес мобілізація Юлія Свириденко бронювання від мобілізації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський заявляє, що мобілізація відбувається згідно з планом військових
Мобілізація: Зеленський повідомив, чого бракує військовим
15 липня, 15:19
Експерт пояснив: закон передбачає, що цілі галузі української економіки, які за 10 років не зможуть побудувати з нуля нове виробництво, яке буде відповідати нормам ЄС, повинні будуть закритися
Федерація роботодавців України б'є на сполох: «Закон про промислове забруднення – це бомба»
19 липня, 14:03
Представниця Міноборони заявила, що хлопці до 25 років є призовниками, а не військовозобов'язаними
Мобілізація чоловіків до 25 років: Міноборони зробило заяву
19 липня, 15:15
Отримавши повістку, можна рушати не в ТЦК, а в рекрутинговий центр
Чи можна після отримання повістки замість ТЦК піти до рекрутингового центру: відповідь Міноборони
20 липня, 16:47
Раніше військовим та мобілізованим, які уклали контракт після 21 вересня 2022 року разово платили 195 тис. рублів
Путін придумав новий стимул, аби заманити найманців на війну проти України
31 липня, 15:22
«Резерв+» – це мобільний застосунок, розроблений Міністерством оборони України для підтримки військового обліку резервістів та військовозобов'язаних
Міноборони застерігає про існування трьох фейкових додатків «Резерв+»
5 серпня, 12:30
Філіпішина заявила, що люди, які виїжджають з дітьми через кордон, проходять певні перевірки на наявність підстав для виїзду
Чи тікали родичі чиновників КМДА від мобілізації за кордон? Правозахисниця спіймала омбудсмена Лубінця на маніпуляціях
8 серпня, 18:02
Китай отримав новий медичний скандал із викраденням трупів
Злочинці викрали тисячі тіл із крематоріїв у Китаї отримали мільйонні прибутки
12 серпня, 01:12
За законом, ТЦК повинні були б одержувати від Пенсійного фонду і Мінсоцполітики дані про військовозобов’язаного
Мінсоцполітики пояснило, чому ТЦК не бачить дані про інвалідність в реєстрі «Оберіг»
Вчора, 14:32

Суспільство

Через «Дію» заброньовано вже 160 тис. працівників: де найбільше
Через «Дію» заброньовано вже 160 тис. працівників: де найбільше
Чи будуть відключення світла 15 серпня: прогноз «Укренерго»
Чи будуть відключення світла 15 серпня: прогноз «Укренерго»
Померла відома журналістка Ольга Таукач
Померла відома журналістка Ольга Таукач
Яценюк повідомив про смерть рідної сестри
Яценюк повідомив про смерть рідної сестри
Вбивство Фаріон: поліція надала охорону доньці мовознавиці
Вбивство Фаріон: поліція надала охорону доньці мовознавиці
Заборона УПЦ МП. Нардеп попереджає: лобісти Московської церкви вигадали новий фейк
Заборона УПЦ МП. Нардеп попереджає: лобісти Московської церкви вигадали новий фейк

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
«Сталін у мініатюрі»: Оксана Забужко різко висловилася про Ліну Костенко
12K
Інтерв’ю Маска з Трампом: багато слів, мало сенсу
11K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
7973
Пріоритетна ціль – «Саваслейка». Чим важливий аеродром, який уразили ЗСУ
7546
Найкрасивіші спортсменки Олімпіади: список від шанувальників (фото)
6954
Втрати ворога станом на 14 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло ще в п'ять населених пунктів
Сьогодні, 18:34
«Метінвест» Ахметова запровадить американський досвід у роботі з ветеранами
Сьогодні, 16:15
Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
Вчора, 18:40
Удар по Чернігівщині, кібератака на соцмережу X: головне за ніч
Вчора, 06:39
У Курську знову лунають вибухи
12 серпня, 01:50

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua