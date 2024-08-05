Головна Країна Політика
search button user button menu button

Заборона мобілізації чоловіків до 25 років: парламентський комітет ухвалив рішення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Заборона мобілізації чоловіків до 25 років: парламентський комітет ухвалив рішення
Схвалена комітетом законодавча ініціатива забороняє мобілізацію не тільки обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років, але тих, хто не пройшов строкову службу
фото з відкритих джерел

Надалі нардепи мають розглянути законопроєкт у сесійній залі

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопроєкт, який вводить обмеження на мобілізацію усіх непідготованих чоловіків віком від 18 до 25 років. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Як зазначив Гончаренко, схвалена комітетом законодавча ініціатива забороняє мобілізацію не тільки обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років, але тих, хто не пройшов строкову службу або хто не здобув військової підготовки під час навчання в вищому навчальному закладі (військової кафедри).

Крім того, в законопроєкті передбачено право на звільнення для тих обмежено придатних чоловіків, кого вже встигли мобілізувати.

Надалі законопроєкт нардепи мають розглянути у сесійній залі.

Нагадаємо, 2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Так призовний вік знижено до 25 років.

До слова, Міністерство оборони не підтримало законопроєкт №11379 та не надало право на відстрочку від мобілізації чоловікам до 25 років, які свого часу були визнані обмежено придатними. Водночас випадки, коли ТЦК вже під час дії нових мобілізаційних правил залучають до війська молодих людей, які ще не досягли 25 років та ніколи не служили в строковій армії і не навчалися на військовій кафедрі, є не поодинокими і вже викликають резонанс, який не можна не помічати.

Як повідомлялося, діагноз «обмежено придатний», який використовувався в мирний час, був скасований, і тепер існують лише категорії «придатний» і «непридатний» для військової служби під час воєнного стану.

Читайте також: Мобілізація тих, кому до 25. Як виникла колізія і що з нею робити?
Теги: депутат мобілізація Олексій Гончаренко Верховна Рада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іршавський районний суд виніс вирок ухилянту
На Закарпатті чоловік отримав три повістки, але уник мобілізації: що він вигадав
3 серпня, 09:58
Очільник МЗС Молдови Міхай Попсой не робив заяву про те, що Кишинів готовий розпочати передачу Києву ухилянтів
Кишинів передаватиме Києву українців-ухилянтів? МЗС Молдови прокоментувало
30 липня, 15:46
Більшість мобілізованих нині жінок-в’язнів потрапили у місця позбавлення волі за крадіжки та зберігання наркотиків
Вкрала дезодорант, торгувала екстазі... Історії жінок, які з тюрми пішли на війну Війна і право
25 липня, 10:00
Зеленський прибув до Великої Британії на ІV саміт Європейської політичної спільноти
Новий запобіжний захід Червінському та візит Зеленського до Британії. Головне за 18 липня
18 липня, 21:00
«Літній час додатково вигадали більше ніж 100 років тому»
Відмова від літнього часу. Чому це треба було зробити вже давно
17 липня, 18:06
Найближчим часом послуга стане доступною для підприємств
Міноборони анонсувало запуск послуги «єБронювання»
16 липня, 22:30
Рішення про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній підтримав 261 народний обранець
Скасування переведення часу з зимового на літній: Рада ухвалила законопроєкт
16 липня, 15:01
Безуглу було внесено до реєстру «Миротворця» в середині червня
Нардепка Безугла потрапила до бази «Миротворця»
16 липня, 11:50
Парламентарі наголошують, що «сезонний часовий стрибок» призводить до зміни біологічних ритмів людини та погано відображається на загальному стані людини
Парламентський комітет схвалив скасування переходу на літній і зимовий час
12 липня, 15:15

Політика

Заборона мобілізації чоловіків до 25 років: парламентський комітет ухвалив рішення
Заборона мобілізації чоловіків до 25 років: парламентський комітет ухвалив рішення
Заброньовані чиновники та експерти можуть отримати дозвіл виїжджати за кордон
Заброньовані чиновники та експерти можуть отримати дозвіл виїжджати за кордон
Підсанкційний олігарх Фірташ подав новий позов проти Зеленського (Оновлено)
Підсанкційний олігарх Фірташ подав новий позов проти Зеленського (Оновлено)
На порядку денному протидія корупції: до України прибув міністр юстиції Японії Рюдзі
На порядку денному протидія корупції: до України прибув міністр юстиції Японії Рюдзі
У Сирського фронт – уся країна. Генерал Гнатов розповів про стосунки з головкомом
У Сирського фронт – уся країна. Генерал Гнатов розповів про стосунки з головкомом
Командувач Об’єднаних сил ЗСУ розповів про принцип кадрового підбору у керівному складі війська
Командувач Об’єднаних сил ЗСУ розповів про принцип кадрового підбору у керівному складі війська

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
26K
Скандальна російська легкоатлетка відреагувала на слова Магучіх про «вирвані патли»
20K
5 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20K
Прогноз магнітних бур на 4-6 серпня: якою буде сонячна активність
9106
У тендері на будівництво головного військового цвинтаря виринули фігуранти справи НАБУ
9065
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
Вчора, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
Вчора, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
3 серпня, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua