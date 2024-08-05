Заборона мобілізації чоловіків до 25 років: парламентський комітет ухвалив рішення

Схвалена комітетом законодавча ініціатива забороняє мобілізацію не тільки обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років, але тих, хто не пройшов строкову службу

Надалі нардепи мають розглянути законопроєкт у сесійній залі

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопроєкт, який вводить обмеження на мобілізацію усіх непідготованих чоловіків віком від 18 до 25 років. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Як зазначив Гончаренко, схвалена комітетом законодавча ініціатива забороняє мобілізацію не тільки обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років, але тих, хто не пройшов строкову службу або хто не здобув військової підготовки під час навчання в вищому навчальному закладі (військової кафедри).

Крім того, в законопроєкті передбачено право на звільнення для тих обмежено придатних чоловіків, кого вже встигли мобілізувати.

Надалі законопроєкт нардепи мають розглянути у сесійній залі.

Нагадаємо, 2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Так призовний вік знижено до 25 років.

До слова, Міністерство оборони не підтримало законопроєкт №11379 та не надало право на відстрочку від мобілізації чоловікам до 25 років, які свого часу були визнані обмежено придатними. Водночас випадки, коли ТЦК вже під час дії нових мобілізаційних правил залучають до війська молодих людей, які ще не досягли 25 років та ніколи не служили в строковій армії і не навчалися на військовій кафедрі, є не поодинокими і вже викликають резонанс, який не можна не помічати.

Як повідомлялося, діагноз «обмежено придатний», який використовувався в мирний час, був скасований, і тепер існують лише категорії «придатний» і «непридатний» для військової служби під час воєнного стану.