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Мобілізація чоловіків до 25 років: Міноборони зробило заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Мобілізація чоловіків до 25 років: Міноборони зробило заяву
Представниця Міноборони заявила, що хлопці до 25 років є призовниками, а не військовозобов'язаними
фото: Чернігівський ТЦК та СП

Калмикова прокоментувала колізію в законодавстві, яка дозволяє мобілізувати хворих чоловіків віком до 25 років

Усі чоловіки до 25 років мають статус призовників, а не військовозобов’язаних. Про це заявила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова під час години запитань до уряду.

Зокрема, Калмикова прокоментувала колізію в законодавстві, яка дозволяє мобілізувати хворих чоловіків віком до 25 років.

«Хлопці до 25 років мають приписні свідоцтва. Вони є призовниками, а не військовозобов'язаними», – заявила вона.

Як зазначила заступниця міністра оборони, чоловіки до 25 років, які були визнані обмежено придатними за станом здоров'я у воєнний час, за новим законодавством не мають отримувати новий статус – з призовника на військовозобов’язаного.

Нагадаємо, за допомогою Реєстру «Оберіг» буде зроблена «вибірка» тих людей, що найбільше підходять за віком чи фахом, а потім їх викликатимуть у ТЦК повістками.

До слова, близько 1,2 млн українців вдасться забронювати для забезпечення військових потреб.

Як повідомлялося, у мобільному застосунку і вебпорталі «Дія» будуть відображатися штрафи за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних лише тоді, коли людина не сплатить штраф вчасно.

Читайте також: Мобілізація тих, кому до 25. Як виникла колізія і що з нею робити?
Теги: Міноборони мобілізація чоловік війна

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