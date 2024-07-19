Мобілізація чоловіків до 25 років: Міноборони зробило заяву
Калмикова прокоментувала колізію в законодавстві, яка дозволяє мобілізувати хворих чоловіків віком до 25 років
Усі чоловіки до 25 років мають статус призовників, а не військовозобов’язаних. Про це заявила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова під час години запитань до уряду.
Зокрема, Калмикова прокоментувала колізію в законодавстві, яка дозволяє мобілізувати хворих чоловіків віком до 25 років.
«Хлопці до 25 років мають приписні свідоцтва. Вони є призовниками, а не військовозобов'язаними», – заявила вона.
Як зазначила заступниця міністра оборони, чоловіки до 25 років, які були визнані обмежено придатними за станом здоров'я у воєнний час, за новим законодавством не мають отримувати новий статус – з призовника на військовозобов’язаного.
Нагадаємо, за допомогою Реєстру «Оберіг» буде зроблена «вибірка» тих людей, що найбільше підходять за віком чи фахом, а потім їх викликатимуть у ТЦК повістками.
До слова, близько 1,2 млн українців вдасться забронювати для забезпечення військових потреб.
Як повідомлялося, у мобільному застосунку і вебпорталі «Дія» будуть відображатися штрафи за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних лише тоді, коли людина не сплатить штраф вчасно.
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