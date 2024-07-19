Мобілізація чоловіків до 25 років: Міноборони зробило заяву

Представниця Міноборони заявила, що хлопці до 25 років є призовниками, а не військовозобов'язаними

Калмикова прокоментувала колізію в законодавстві, яка дозволяє мобілізувати хворих чоловіків віком до 25 років

Усі чоловіки до 25 років мають статус призовників, а не військовозобов’язаних. Про це заявила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова під час години запитань до уряду.

Зокрема, Калмикова прокоментувала колізію в законодавстві, яка дозволяє мобілізувати хворих чоловіків віком до 25 років.

«Хлопці до 25 років мають приписні свідоцтва. Вони є призовниками, а не військовозобов'язаними», – заявила вона.

Як зазначила заступниця міністра оборони, чоловіки до 25 років, які були визнані обмежено придатними за станом здоров'я у воєнний час, за новим законодавством не мають отримувати новий статус – з призовника на військовозобов’язаного.

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