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Заброньовані чиновники та експерти можуть отримати дозвіл виїжджати за кордон

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Заброньовані чиновники та експерти можуть отримати дозвіл виїжджати за кордон
фото ілюстративне

Усім, хто внесені до переліку заброньованих у зв’язку з отриманням фінансових грантів від міжнародних партнерів, пропонується дати право безперешкодного виїзду за кордон на час дії бронювання

Народні депутати, чиновники, судді, прокурорі, представники громадських організацій, що входять до переліку заброньованих у зв’язку з отриманням іноземного фінансування, можуть отримати право вільного виїзду за кордон. Про це пише sud.ua. 

Усім, хто внесені до переліку заброньованих у зв’язку з отриманням фінансових грантів від міжнародних партнерів, експертам з питань нормативних актів та іншим, хто має право на бронювання пропонується дати право безперешкодного виїзду за кордон на час дії бронювання.

Відповідний законопроект 11460 під назвою «щодо додаткових заходів із посилення мотивації та захисту прав військовослужбовців в умовах дії воєнного стану» зареєстровано у Верховній Раді 2 серпня.

По-перше, пропонується встановити, що особи, зазначені у частині 1, пунктах 1- 5 ч. 3, частинах 5 та 6 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», мають, на час дії відстрочки, право безперешкодного виїзду за кордон за умови пред’явлення документу про відстрочку від призову. Зазначене право на час здійснення їх повноважень поширюється на народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутатів місцевих рад за умови пред’явлення ними службового посвідчення

По-друге, у статті 25 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» пропонується встановити, що особи, зазначені у ч. 1 ст. 25, мають, на час дії бронювання, право безперешкодного виїзду за кордон за умови пред’явлення ними документу про бронювання.

Нагадаємо, що нині відповідно до цієї частини бронюванню підлягають, серед інших, військовозобов’язані, які працюють або проходять службу на підприємствах, в установах і організаціях, які визначені критично важливими.

До відома, у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти, що пропонують нові правила «економічного бронювання» працівників. Згідно з цими пропозиціями, підприємства, які сплачують ЄСВ понад 40 тис. грн та мають штатну чисельність від 10 осіб, зможуть забронювати до 50% призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Законопроєкт уже зареєстровано на сайті Верховної Ради. Обидва закони внесла депутат Людмила Буймістер.

 У червні у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт 11331 «Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки». 

Читайте також: Економічне бронювання. Питання і відповіді без емоцій 
Теги: мобілізація бронювання від мобілізації

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