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Чи можна після отримання повістки замість ТЦК піти до рекрутингового центру: відповідь Міноборони

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Чи можна після отримання повістки замість ТЦК піти до рекрутингового центру: відповідь Міноборони
Отримавши повістку, можна рушати не в ТЦК, а в рекрутинговий центр
фото з відкритих джерел

Рекрутингові центри можуть запропонувати базу вакансій, які збираються безпосередньо з військових частин

Уповноважений представник Міністерства оборони України Олексій Бежевець заявив, що військовозобов'язаний, отримавши повістку, може прийти до рекрутингового центру як доброволець. Про це він розповів в інтерв'ю речнику Міністерства оборони України Дмитру Лазуткіну.

«Сам факт отримання першої повістки, тобто запрошення фактично в ТЦК для оновлення облікових даних, не є для нас будь-якою перешкодою допомогти людині рекрутуватися – підібрати посаду, підібрати частину. І така змога є, і такі випадки є. І не поодинокі випадки», – зауважив Бежевець.

За його словами, у такому випадку, отримавши повістку, військовозобов'язаний може звернутися до рекрутингового центру як доброволець з проханням підібрати для нього конкретну військову частину та посаду.

«І це прямо передбачено усіма директивами, документами, безпосередньо вказано в законі. І саме так має відбуватися і відбувається», – додав він.

Крім того, як стверджує Бежевець, рекрутингові центри можуть запропонувати базу вакансій, які збираються безпосередньо з військових частин кожного з регіонів. Наразі база налічує понад 3 тисячі вакансій.

Нагадаємо, за допомогою Реєстру «Оберіг» буде зроблена «вибірка» тих людей, що найбільше підходять за віком чи фахом, а потім їх викликатимуть у ТЦК повістками.

До слова, близько 1,2 млн українців вдасться забронювати для забезпечення військових потреб.

Як повідомлялося, у мобільному застосунку і вебпорталі «Дія» будуть відображатися штрафи за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних лише тоді, коли людина не сплатить штраф вчасно.

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Теги: запрошення мобілізація штраф

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