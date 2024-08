Злочинці викрали тисячі тіл із крематоріїв у Китаї отримали мільйонні прибутки

Чотири тисячі тіл викрали з крематоріїв у Китаї для виготовлення протезів

У КНР розкрили злочинну мережу, яка викрала понад чотири тисячі трупів із крематоріїв. Про це пише South China Morning Post. Злочинці продавали кістки для виготовлення зубних трансплантатів, їхні прибутки становили десятки мільйонів доларів.

«Китайську компанію звинувачують у викраденні понад 4000 тіл із крематоріїв і медичних лабораторій, щоб використовувати їхні кістки для пересадки зубів. Справа викликала широке обурення громадськості після того, як відомий адвокат у кримінальних справах опублікував деталі в соціальних мережах», – пише видання.

Прокуратура на півночі Китаю висунула звинувачення десяткам підозрюваних у десятирічній схемі, згідно з якою трупи, марковані для кремації, натомість продавалися одній із найбільших у країні компаній з виробництва біоматеріалів, компанії, яка має зв’язки з державою.

«Власники та оператори Shanxi Osteorad Biomaterial Co. і Sichuan Hengpu Technology Co. звинувачуються в отриманні понад тисячі трупів незаконним шляхом, що дозволило першій Shanxi Osteorad Biomaterial Co отримати майже $53 мільйони доходів з 2015 по 2023 рік. У справі проходять щонайменше 75 підозрюваних, серед яких керівники похоронних бюро, лікарі та акціонери компанії», – пояснюють журналісти South China Morning Post.

У публікації також йдеться, що півробітники поліції під час розслідування вилучили понад 18 тонн кісток, а також 34 тисячі готових виробів та напівфабрикатів. Співробітники крематоріїв розчленовували трупи та перевозили їх для подальшої обробки.