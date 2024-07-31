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Путін придумав новий стимул, аби заманити найманців на війну проти України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Путін придумав новий стимул, аби заманити найманців на війну проти України
Раніше військовим та мобілізованим, які уклали контракт після 21 вересня 2022 року разово платили 195 тис. рублів
фото: росЗМІ

На підвищену виплату зможуть розраховувати лише ті, хто підпише контракт із 1 серпня по 31 грудня 2024 року

Російський диктатор Володимир Путін підвищив одноразову виплату росіянам та іноземцям, якщо ті укладуть контракт з Міноборони РФ для участі у війні проти України. Так, виплата зросте до 400 тис. рублів. Про це повідомляє The Moscow Times.

Раніше військовим та мобілізованим, які уклали контракт після 21 вересня 2022 року разово платили 195 тис. рублів.

Водночас на підвищену виплату зможуть розраховувати лише ті, хто підпише контракт із 1 серпня по 31 грудня 2024 року. Також Путін рекомендував регіонам виплачувати щонайменше 400 тис. рублів громадянам, які пішли на війну проти України. 

Нагадаємо, у Малі повстанці-туареги з угруповання CSP-DPA, які нещодавно розгромили колону російських найманців з ПВК «Вагнер», висловили несподівану пропозицію. Вони заявили про готовність передати Україні полонених вагнерівців як жест підтримки та солідарності у боротьбі проти російської агресії.

Це повідомлення з'явилося у верифікованому профілі у Twitter, пов'язаному з угрупованням. Наразі невідомо, чи це офіційна позиція угруповання CSP-DPA, чи лише особиста ініціатива автора повідомлення. Також немає точної інформації про кількість полонених росіян. За даними російських джерел, їх може бути близько 15.

До відома, за даними британської розвідки, військово-морський флот РФ скасував традиційну частину параду флоту у Кронштадті через неможливість гарантувати захист своїх військ.

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Теги: мобілізація бойові виплати окупанти путін

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