Перебування у прикордонних районах. Уряд запровадив нове правило для чоловіків

Чоловіки під час перебування у прикордонних районах України зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ у паперовій, або в електронній формі

Чоловіки віком від 18 до 60 років під час перебування у прикордонних районах України зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ

Відтепер усі особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років під час перебування у прикордонних районах України зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Передбачено обовʼязок громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років у періоди проведення мобілізації (крім цільової), дії воєнного стану, під час перебування в межах прикордонної смуги, контрольованого прикордонного району мати при собі військово-обліковий документ», – йдеться у повідомленні.

При чому документ може бути як у паперовій, так і в електронній формі.

Таким чином уряд вніс зміни до Положення про прикордонний режим з метою приведення його у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку».

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопроєкт, який вводить обмеження на мобілізацію усіх непідготованих чоловіків віком від 18 до 25 років. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, 2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Так призовний вік знижено до 25 років.

До слова, Міністерство оборони не підтримало законопроєкт №11379 та не надало право на відстрочку від мобілізації чоловікам до 25 років, які свого часу були визнані обмежено придатними. Водночас випадки, коли ТЦК вже під час дії нових мобілізаційних правил залучають до війська молодих людей, які ще не досягли 25 років та ніколи не служили в строковій армії і не навчалися на військовій кафедрі, є не поодинокими і вже викликають резонанс, який не можна не помічати.

Як повідомлялося, діагноз «обмежено придатний», який використовувався в мирний час, був скасований, і тепер існують лише категорії «придатний» і «непридатний» для військової служби під час воєнного стану.