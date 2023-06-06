Реакція українського спорту на підрив росіянами Каховської ГЕС

Українські спортсмени засудили черговий терористичний акт Росії

Російські окупанти 6 червня підірвали Каховську ГЕС. Наслідки катастрофи жахливі.

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Звісно, український спорт не залишився осторонь терористичного вчинку рф. Трибуна зібрала яскраві реакції наших спортсменів:

Роман Зозуля

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«Росіяни не люди. Сьогодні рано вранці ці покидьки підірвали Каховську ГЕС. Зараз Херсонщина зазнає підтоплень. Страждають цивільні. Наслідки цієї катастрофи ми поки не можемо уявити.

Думаю буде не один населений пункт евакуйовано. На жаль, черговий доказ того, що ми маємо справу з виб######и. Ссикуни бояться контрнаступу і роблять все, щоб відтягнути цей момент. Щоб зруйнувати плани ЗСУ.

Але ми з вами розуміємо, що нічого не зупинити вже. Наступ буде. Але не треба про це кричати. Не треба постійно писати в інтернеті під кожним постом перевірених телеграм каналів, коли ж він буде?

ЗСУ закликали всіх до тиші. Зберігайте її. Одного ранку ми прокинемось і дізнаємось, що наші хлопці пішли вперед. А до цього моменту наше основне завдання – допомагати військовим.

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Відгукуватись на їх збори, бо для кращого результату вони мають багато потреб! Віримо в ЗСУ, ППО та нашу неньку Україну!».

Станіслав Тимофеєнко

«Які ж ви п######и. Горіть усі в пеклі, кляті терористи.

Скільки горя ви принесли нашому населенню, нашим тваринам. Вас не повинно існувати».

Анастасія Рибачок

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«Наш район. Вода з кожною хвилиною все підступає. А та мерзота ще обстрілює людей, що евакуюються».

Катерина Усик

«Сьогодні ви підірвали не дамбу. Сьогодні ви в черговий раз підірвали репутацію всіх жителів вашої країни – у кого у світі є червоний паспорт. Мабуть, варто купувати обкладинку. Можливо, буде соромно.

Рашка – ворог людства. Усе одно що, головне – бити. Висновок один – репарації та вічне рабство. Ганьба усій вашій країні».

Сергій Стаховський

«Російські терористи, ви горітимете в пеклі за це. Справедливість настигне вас, де б ви не були».

Станіслав Горуна

«Іноді здається, що ми живемо в різних світах. Сьогодні росія підірвала Каховську ГЕС, а ООН публікує твіт про святкування дня російської мови.

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Apple публікує вихід окулярів віртуальної реальності, а українці хотіли б втекти від реальності, яка зараз відбувається. росія вчиняє геноцид і екологічну катастрофу, знищуючи людей і природу – ООН нагадує нам святкувати день російської мови #WTF #WTF #WTF

То як, з днем мови? Або ж потрібно перестати бути толерантними до цієї нації терористів?»

Олексій Дитятьєв

«Немає слів, щоб передати весь цей біль. Багато чого в місті вже не буде існувати.

Наслідки цієї катастрофи величезні. Багато людей вимушено залишить своє майно. Слів немає, тільки ненависть».

Ганна Різатдінова

«Скільки горя ви принесли нашій землі. І скільки ще потрібно, щоб дати нам спокій?

Ваші діти заплатять за мовчання своїх батьків».

Також після підриву Каховської ГЕС російськими військами у Новій Каховці затопило футбольний стадіон «Енергія».

Анна Рижикова

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«Як щодо спорту поза політикою? Можливо, російські атлети зараз хочуть тут позмагатися (мова про затоплений стадіон у Новій Каховці – Tribuna.com)?

Але це навіть не найгірше. Будинки цивільних опинилися під водою.

І не тільки люди страждають від російських терористів. Українські рятівники намагаються врятувати і людей, і тварин від потопу».

Михайло Романчук запросив Томаса Баха відвідати цей стадіон.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.