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ЗСУ розгромили росіян на ще одному напрямку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ розгромили росіян на ще одному напрямку
Ворог активізує повітряну розвідку, а наші підрозділи сил протиповітряної оборони нейтралізують цих безпілотних шпигунів
фото ілюстративне

У Чорному морі ворог прибрав ракетоносії

Сили оборони України за добу знищили понад пів сотні російських загарбників, їхній пункт управління безпілотниками, а також дві ворожі бойові броньовані машини «Тигр» і міномет 82-міліметрового калібру на півдні. Про це повідомила прееслужба оперативного командування «Південь».

«За минулу добу в нашій зоні відповідальності противник наніс два повітряних удари вночі і 6 протягом дня. Вдень 4 Су-35 атакували напрямок Кізомису 4 КАБ-500, вночі - 2 Су-35 зкинули ще 4 КАБ-500 в тому ж напрямку. Пошкоджено кілька приватних обійсть. Люди не постраждали. Шість разів баражуючими боєприпасами типу «Ланцет» атаковано територіальні громади Бериславського району. Без людських втрат. З артилерії, мінометів та РСЗВ зафіксовано близько 80 обстрілів із витратою понад 340 снарядів», – йдеться  у повідомленні.

Також зазначається, що з Кінбурнської коси обстріляно акваторію Дніпро-Бузького лиману та узбережжя Куцурубської громади. Пошкоджено дві приватні будівлі, люди не постраждали.

«Якщо вдень по Херсону ворог вдарив двічі, то за ніч обласний центр був під обстрілами п’ять разів. Поранено цивільного, пошкоджено сім будівель, серед яких навчальний та медичний заклад, дві автівки, тролейбус, газогін.  Ще одна особа загинула, троє цивільних отримали поранення в прибережних населених пунктах області. Пошкоджено щонайменше п’ять будівель» , – йдеться у повідомленні.

Ворог активізує повітряну розвідку, а наші підрозділи сил протиповітряної оборони нейтралізують цих безпілотних шпигунів: два «Орлан-10» було знищено на Миколаївщині і Херсонщині відповідно.

В той же час, в Чорному морі ворог прибрав ракетоносії – наразі поблизу узбережжя РФ та Криму маневрують вісім російських кораблів, але без «Калібрів» та великих десантних кораблів.

Загальні підтверджені ворожі втрати за минулу добу, внаслідок влучної роботи наших ракетно-артилерійських підрозділів складають: 54 рашисти, 2 ББМ «Тигр», 82-мм міномет, три військові автівки, пункт управління БпЛА, та комплект антен станції радіоелектронної боротьби.

Як повідомлялося, оборонна операція на Бахмутському напрямку відбувається успішно, росіяни виснажується та зазнають  втрат. Про це сказав речник Східного угруповання військ Збройних Сил України Сергій Череватий

Теги: машини Миколаїв військові рашисти втрати ворог поранення росіяни Херсонщина

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