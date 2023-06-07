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Підрив Каховської ГЕС: яка ситуація в Миколаєві

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Підрив Каховської ГЕС: яка ситуація в Миколаєві
Притопленим мостом все ще зможуть проходити пішки люди й проїжджати легкові автомобілі, але великогабаритний транспорт вже цього зробити не зможе
фото: Олег Сєнкевич / Telegram

Фахівці притоплюють понтонний міст, що веде на півострів Аляуди

Станом на 12:00, рівень води в акваторії Миколаєва, внаслідок підриву Каховської ГЕС, загалом піднявся на 70 см. Про це повідомив міський голова Олег Сєнкевич.

«Наразі фахівці «ЕЛУ(експлуатаційного лінійного управління автодоріг» притоплять понтонний міст, що веде на півострів Аляуди. Це потрібно для того, щоб зберегти саму переправу, адже з підняттям рівня води підіймається і сам міст, через що він може бути пошкоджений або й взагалі зірваний», – йдеться в повідомленні.

Притопленим мостом все ще зможуть проходити пішки люди й проїжджати легкові автомобілі, але великогабаритний транспорт вже цього зробити не зможе, тому влада просить водіїв не ризикувати.

Біля мосту цілий день чергуватимуть комунальники.

Підрив Каховської ГЕС: яка ситуація в Миколаєві фото 1

Раніше повідомлялося, що рівень води у Запорізькій області суттєво знизився.

Станом на ранок 7 червня на Херсонщині значно піднявся рівень води на затоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС територіях. Зокрема, місто Олешки, підтоплення якого почалося близько 15 години 6 червня, наразі вже повністю затоплене, подекуди вода сягає дахів приватних будинків.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.

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Теги: вода Миколаївщина Каховська ГЕС

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