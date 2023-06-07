Підрив Каховської ГЕС: яка ситуація в Миколаєві

Притопленим мостом все ще зможуть проходити пішки люди й проїжджати легкові автомобілі, але великогабаритний транспорт вже цього зробити не зможе

Фахівці притоплюють понтонний міст, що веде на півострів Аляуди

Станом на 12:00, рівень води в акваторії Миколаєва, внаслідок підриву Каховської ГЕС, загалом піднявся на 70 см. Про це повідомив міський голова Олег Сєнкевич.

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«Наразі фахівці «ЕЛУ(експлуатаційного лінійного управління автодоріг» притоплять понтонний міст, що веде на півострів Аляуди. Це потрібно для того, щоб зберегти саму переправу, адже з підняттям рівня води підіймається і сам міст, через що він може бути пошкоджений або й взагалі зірваний», – йдеться в повідомленні.

Притопленим мостом все ще зможуть проходити пішки люди й проїжджати легкові автомобілі, але великогабаритний транспорт вже цього зробити не зможе, тому влада просить водіїв не ризикувати.

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Біля мосту цілий день чергуватимуть комунальники.

Раніше повідомлялося, що рівень води у Запорізькій області суттєво знизився.

Станом на ранок 7 червня на Херсонщині значно піднявся рівень води на затоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС територіях. Зокрема, місто Олешки, підтоплення якого почалося близько 15 години 6 червня, наразі вже повністю затоплене, подекуди вода сягає дахів приватних будинків.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

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Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.