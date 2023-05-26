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Які продукти корисні для здоров'я серця: перелік

Наталія Порощук
glavcom.ua
Які продукти корисні для здоров'я серця: перелік
Жири Омега-3 містяться у морській рибі
фото з відкритих джерел

Омега-3 підтримує здоров’я серцево-судинної системи

Здорове харчування допомагає підтримувати нормальний рівень холестерину, стабільний рівень цукру в крові та артеріальний тиск, що є необхідним для здоров'я серця.  

Жири Омега-3

Такі жири містяться у морській рибі: лососі, скумбрії, сардинах, оселедці. До того ж вони є у горіхах, насіннях льону та соняшника, деяких видах капусти. 

Омега-3 підтримує здоров’я серця, серцево-судинної системи, тонус та еластичність судин, нормалізує артеріальний тиск та рівень тригліцеридів і холестерину в сироватці крові. Його потрібно приймати тим, хто має проблеми із серцем, головними болями та запамороченнями через «скачки артеріального тиску». 

Фрукти

Кардіологи рекомендують вживати лимон для зниження артеріального тиску. Гранат допомагає стабілізувати тиск, а яблука знижують рівень холестерину та запобігають тромбозу.

Також корисні виноград, абрикоси, персики та авокадо. Однією з особливостей, на яку звертають увагу експерти, є споживання «сезонних» фруктів, щоб отримати необхідну кількість вітамінів. Але потрібно зменшити споживання джему чи варення, у яких багато цукру. 

Овочі 

Петрушка, шпинат, листя салату мають властивості розширення судин, що допомагає попередити проблеми з серцем і судинами при гіпертонії. Бобові з високим вмістом клітковини очищають кров від зайвого холестерину. Вони є корисними людям з високим тиском. 

До того ж для серця корисні такі овочі: гострий перець червоний; гарбуз, томати, хрін, буряк, ріпчаста цибуля.

Молочні продукти

Кисломолочні продукти, такі як кефір, йогурт, малосолоний сир, ряжанка, сметана є корисними для здоров'я серця, адже стабілізують тиск та попереджають стенокардію. 

Але варто пам'ятати, що з віком свіже молоко засвоюється гірше.

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Теги: здоров'я молочна продукція овочі фрукти Омега-3

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