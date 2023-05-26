Які продукти корисні для здоров'я серця: перелік

Омега-3 підтримує здоров’я серцево-судинної системи

Здорове харчування допомагає підтримувати нормальний рівень холестерину, стабільний рівень цукру в крові та артеріальний тиск, що є необхідним для здоров'я серця.

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Жири Омега-3

Такі жири містяться у морській рибі: лососі, скумбрії, сардинах, оселедці. До того ж вони є у горіхах, насіннях льону та соняшника, деяких видах капусти.

Омега-3 підтримує здоров’я серця, серцево-судинної системи, тонус та еластичність судин, нормалізує артеріальний тиск та рівень тригліцеридів і холестерину в сироватці крові. Його потрібно приймати тим, хто має проблеми із серцем, головними болями та запамороченнями через «скачки артеріального тиску».

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Фрукти

Кардіологи рекомендують вживати лимон для зниження артеріального тиску. Гранат допомагає стабілізувати тиск, а яблука знижують рівень холестерину та запобігають тромбозу.

Також корисні виноград, абрикоси, персики та авокадо. Однією з особливостей, на яку звертають увагу експерти, є споживання «сезонних» фруктів, щоб отримати необхідну кількість вітамінів. Але потрібно зменшити споживання джему чи варення, у яких багато цукру.

Овочі

Петрушка, шпинат, листя салату мають властивості розширення судин, що допомагає попередити проблеми з серцем і судинами при гіпертонії. Бобові з високим вмістом клітковини очищають кров від зайвого холестерину. Вони є корисними людям з високим тиском.

До того ж для серця корисні такі овочі: гострий перець червоний; гарбуз, томати, хрін, буряк, ріпчаста цибуля.

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Молочні продукти

Кисломолочні продукти, такі як кефір, йогурт, малосолоний сир, ряжанка, сметана є корисними для здоров'я серця, адже стабілізують тиск та попереджають стенокардію.

Але варто пам'ятати, що з віком свіже молоко засвоюється гірше.