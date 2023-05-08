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На Херсонщині окупанти відбирають у місцевих катери

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Херсонщині окупанти відбирають у місцевих катери
У росіян є проблеми з логістикою на окупованих територіях
фото: Shutterstock

У формуваннях збройних сил РФ спостерігається дефіцит плавзасобів 

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські загарбники забирають у місцевих мешканців катери. Про це повідомив Центр національного спротиву.

«На тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області представники окупаційних адміністрацій відбирають у місцевого населення катери. Таким чином вони намагаються зменшити дефіцит плавзасобів у формуваннях збройних сил РФ», – ідеться в повідомленні

Як зазначається, у росіян також є проблеми з логістикою на окупованих територіях.

«За напрямок відповідає заступник міністра оборони РФ Юнусбек Євкуров, який провалив плани із забезпечення катерами російських підрозділів», – поінформував Центр нацспротиву.

Нагадаємо, що на Херсонщині група спеціалістів ДСНС потрапила під ворожий обстріл. Російські загарбники скинули на саперів вибухівку з безпілотника. Унаслідок цієї атаки загинули дев'ятеро осіб.

Крім того, російські терористи у неділю 7 травня скинули на село Кізомис Херсонської області п'ять керованих авіабомб.

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Теги: окупанти Херсонщина населення

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