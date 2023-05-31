Ціни на два фрукти впадуть на початку червня

На думку експерта, затяжна прохолодна і дощова весна вплинула не тільки на врожай, а й на собівартість виробництва

В новинах можна було побачити, як в різних куточках країни продавали черешню за 1000, а іноді й за 1200 гривень за кілограм. А також малину за 1500-2000 гривень. Такі цінники тільки лякають покупців.

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Однак аграрні експерти заспокоюють, що все нормалізується, і астрономічні цінники скоро щезнуть. Звичайно, дешево ягоди коштувати цього року не будуть, але дозволити собі придбати їх хоча б кілька разів за сезон зможе кожен. Про це повідомляє kp.ua.

Аналітик УКАБ (Український клуб аграрного бізнесу) Максим Гопка стверджує, що ситуація із полуницею скоро зміниться.

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«Ситуація із полуницею покращується, і з настанням теплої погоди на ринку починає з’являтися полуниця вітчизняного виробника. Також спостерігається стабільний імпорт. Ціни на полуницю будуть доступними, вони знижуються кожного тижня. Наразі можна купити полуницю за 100-120 грн за кг проти 140-180 грн за кг в першій половині травня. Щодо цін на черешню, то вони дійсно високі, але й пропозиція товару невелика. Збільшення поставок черешні буде з середини червня», – каже Максим Гопка.

На думку експерта, затяжна прохолодна і дощова весна вплинула не тільки на врожай, а й на собівартість виробництва.

«Тепличні господарства використовували більше додаткових джерел енергії, що впливає на кінцеву ціну для споживача. Щодо врожайності, то вже можна робити припущення, що кісточкових цього року, скоріше за все, буде менше, ніж торік. Заморозки на початку травня суттєво вплинули на урожай», – пояснює експерт.

Керівник проєкту «АПК-Інформ: овочі та фрукти» Олександр Хорев підтверджує що сезон суниці у 2023 році настане приблизно на два тижні пізніше.

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«Наразі ціни на суницю знижуються, й за нашими оцінками, якщо не буде суттєвих природних катаклізмів, мінімальних значень у поточному сезоні вони досягнуть за 2-3 тижні. При цьому не можна стверджувати, що ціни на ягоди будуть нижчими, ніж у попередні роки й суниця буде коштувати дешевше 50 гривень за кіло. Подібним прогнозам не сприяють ні погодні умови цієї весни, ні ситуація з великими площами окупованих територій на півдні нашої держави», – каже Олександр Хорев.

Щодо черешні, Хорев нагадує, торік сезон в Україні розпочався в перших числах червня. Тоді партії української черешні дрібної, ранніх сортів, продавались 50-70 гривень за кілограм. Імпортна черешня з Туреччини й Іспанії реалізовувалась у діапазоні 220-280 гривень. Однак, як зазначає експерт, гуртових партій імпортної черешні наприкінці травня минулого року в Україні не було через стрімкий виїзд основних споживачів ягід – жінок та дітей. Також суттєвим фактором стали логістичні складнощі на кордоні з Україною, бо в той час на кордоні пріоритет надавався гуманітарній допомозі й озброєнню.

«Зараз на гуртових ринках України пропонується черешня з Узбекистану від 220 грн за кг, Туреччини – від 300 грн за кг та Іспанії – від 450 грн. На роздрібних ринках продавці ще розпродають черешню з минулих партій і продовжують утримувати цінники 750-800 грн», – пояснює Олександр Хорев.

Але, як зазначає експерт, це питання кількох днів, і ціни на перші кісточкові будуть й надалі стрімко йти вниз. Що стосується української черешні ранніх сортів з південних територій України, які не є окупованими, то там вона очікується ближче до початку літа.