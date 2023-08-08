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Чи готові українські біженці повертатись із Польщі? Соцопитування виявило цікаву закономірність

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Чи готові українські біженці повертатись із Польщі? Соцопитування виявило цікаву закономірність
Українці мають багато факторів залишатиь у Польщі
фото з відкритих джерел

Майже 80% українських біженців, які хочуть залишитися у Польщі, уже мають постійну роботу

Молоді біженці частіше планують затриматися у Польщі ще на рік чи довше, а от люди старшого віку хочуть повернутися додому. Про це повідомили експерти міграційної платформи EWL.

У дослідженні «Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики та перспективи», яке провели міграційна платформа EWL, Фонд EWL та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету, експерти порівняли портрети українців – тих, хто планує залишитися в Польщі мінімум на рік і тих, хто хоче повернутися в Україну.

Раніше намір затриматися в Польщі на довший час озвучували третина українських біженців, а повернутися додому відразу після війни планували 47% опитаних.

Виявилося, що плани залишитися у Польщі відрізняються у різних вікових групах. Наприклад, середній вік біженців, які планують затриматися в сусідній країні – 34,3 роки. А тих, хто планує повернутися в Україну – 38,2 роки.

Загалом наміри біженців у вікових групах опитаних такі:

  • 18-25 років: 21% хочуть залишитися у Польщі, а 12% – повернутися в Україну;
  • 26-35 років: 26% мають намір залишитися, а 36% – повернутися в Україну;
  • 36-45 років: на 13% більше громадян України намір залишитися в Польщі, ніж тих, хто хоче повернутися додому;
  • від 45 років: хочуть залишитися в Польщі 5%, а повернутися додому 12%.

Цікаво, що 79% українських біженців, які хочуть залишитися у Польщі, працюють. З них 24% – за фахом, а більше половини виконують роботу нижче кваліфікацій (52%).

Серед тих, хто хоче повернутися в Україну відсоток працевлаштованих українців нижчий – 65%. Натомість серед них менше працюють нижче кваліфікацій (46%) і 24% мають роботу відповідно фаху.

Серед українських біженців, які мають намір залишитися у Польщі, найбільше вихідців з півночі України (33%), півдня (28%) та центру (19%). Із цих регіонів також найбільша частка тих, хто планує повернутися додому: із півночі України – 50%, центру – 18%, та півдня (15%).

Керівниця відділу легалізації платформи EWL Марія Кузенко пояснює, що перші місяці війни саме з півночі, центру та півдня виїжджало найбільше українців до Польщі. Нині північні області України вільні, тому усе більше українців повертається додому або чекає моменту закінчення війни, щоби повернутися. «Після деокупації Херсону минулого року ми спостерігали тенденцію, що частина українців також поверталися додому. Але зараз не всі мешканці українського Півдня поспішають це робити: частина цих територій залишається під російською окупацією і зберігається небезпека через постійні обстріли на вільних або звільнених територіях», – пояснила керівниця відділу легалізації платформи EWL Марія Кузенко.

Нагадаємо, Україні потрібно, щоб жінки, які виїхали через повномасштабне вторгнення Росії, повернулися додому. Якщо понад шість мільйонів українських біженців не повернуться, то частина збитку від війни буде незворотною.

Видання Bloomberg пише, що більшості чоловіків віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну, що пояснює, чому 68% українських біженців становлять жінки. За словами Олександра Ісакова, нездатність переконати повернутися хоч одну з 2,8 млн жінок працездатного віку коштуватиме Україні 10% довоєнного валового внутрішнього продукту, а це $20 млрд на рік при найгіршому сценарії, який переважить запропонований Європейським союзом чотирирічний пакет допомоги для України в розмірі 12,5 мільярдів євро на рік.

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Теги: прикордонники соцопитування Польща небезпека біженці

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