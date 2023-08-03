Тихановська пояснила, навіщо Путіну «вагнерівці» в Білорусі

Путін може за допомогою «вагнерівців» тиснути на Польщу

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не знає, що робити з «вагнерівцями», які заполонили країну, а російський диктатор Володимир Путін має на найманців вельми конкретні плани. Про це вона розповіла в ефірі «Фейгин live».

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Тихановська зазначила, що це явне нагнітання обстановки.

«Ніхто точно не знає, яка насправді мета знаходження ПВК «Вагнер» в Білорусі. Ми знаємо, що нещодавно прибула 14-та колона найманців, в Білорусі знаходиться 3800-4000 чоловік, колони продовжують прибувати, але вони прибувають без важкої техніки. Але, звичайно, це все виглядає як з координована Кремлем операція, знову ж повторю, сам Лукашенко не знає, що з цим робити. Його просто поставили перед фактом, що до вас прибувають, а він радий прислужитися», – сказала вона.

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Також опозиціонерка припустила, що «вагнерівці» можуть бути використані по-різному.

«Ними можна створити постійний тиск на Польщу, Литву, можливо вони будуть задіяні для провокацій, можливо Лукашенко сподівається, що вони допоможуть захистити самого Лукашенка, але головне, що «вагнерівці» – це ще один спосіб Кремля контролю над Білоруссю», – додала вона.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

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За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Російський диктатор Володимир Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу».

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «ПВК Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.