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Польські бойові гелікоптери почали контролювати кордон з Білоруссю – Bild

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Польські бойові гелікоптери почали контролювати кордон з Білоруссю – Bild
фото: ілюстративне

Польські гвинтокрили уже контролюють ситуацію на кородоні із сусідньою країною

Польські бойові гелікоптери почали контролювати польсько-білоруський кордон. Про це пише німецьке видання Bild.

Таке рішення польський уряд ухвалив після інциденту, який стався на початку цього тижня: 1 серпня три білоруські вертольоти порушили повітряні кордони та залетіли на кілька кілометрів на територію Польщі.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що після цього польське командування перекинуло на кордон гвинтокрили. Вони перебувають у бойовій готовності на двох базах поблизу кордону з Білоруссю та у разі провокації будуть відкривати вогонь.

Крім того, за словами польського військового керівництва, небезпеку для країни також є найманці ПВК «Вагнер», яких після невдалої спроби збройного перевороту перекинули до Білорусі. На думку президента Польщі Анджея Дуди, бійці приватної військової компанії продовжують отримувати вказівки з Кремля.

«У мене немає сумнівів, що дії, які здійснює «Вагнер», насправді контролюються російською державою», – сказав президент. У зв'язку із цим Польща розглядає розміщення найманців у Білорусі як частину російської загрози.

Окрім Польщі, додатковий контингент військових на кордоні з Білоруссю також розгорнули Латвія та Литва. Наразі країни обговорюють можливість повного закриття кордонів із Білоруссю.

Міністри внутрішніх справ Литви та Польщі  узгодили спільні дії щодо можливих провокацій та загроз з боку Білорусі, які можуть виникнути внаслідок передислокації «вагнерівців». 

Керівники обговорили поточну ситуацію з безпекою на кордоні з Білоруссю та принципи постійної співпраці між Польщею, Литвою та іншими країнами Балтії. Вони узгодили заходи щодо реагування на поточні та можливі майбутні провокації та загрози, що можуть виникнути з боку Білорусі.

В повідомленні міністерства внутрішніх справ Литви зазначається, що обидві сторони наголосили на ефективній та міцній польсько-литовській співпраці у сфері безпеки.

Нагадаємо, про те, що у разі надзвичайних ситуацій на кордоні біля Білоруссі, польські пілоти бойових вертольотів готові без вагань застосувати зброю заявив генерал польської армії Марек Соколовський.

За його словами, у середу, 2 серпня, було проведено перегрупування вертольотів зі складу 1 авіаційної бригади Сухопутних військ та 25 повітряно-кавалерійської бригади після того, як гелікоптери Білорусі порушили кордон Польщі.

Соколовський уточнив, що відповідно до наказу міністра оборони Маріуша Блащака вертольоти базуватимуться у двох місцях у режимі негайного реагування у разі виникнення надзвичайних подій на кордоні.

«Гелікоптери озброєні та готові до бою. Тут є дуже досвідчені пілоти, є пілоти, які застосовували бортове озброєння та ракети разом зі мною в Афганістані та Іраку. Вони досвідчені. Якщо буде щось тривожне, вони без вагань застосують зброю», – наголосив генерал.

До слова, президент Литви Гітанас Науседа попередив, що найманців ПВК «Вагнера», що дислокуються в Білорусі, перекинули до району населеного пункту Гродно (за 16 км від литовського кордону, 8 км від польського). 

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Теги: Польща Латвія Литва президент кордон озброєння ПВК Вагнера Білорусь

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