Польські прикордонники затримали українця із дивним паспортом

Українця із незвичним документом затримали на польсько-українському кордоні

Польські прикордонники були шоковані документами українця, який хотів повернутись додому. Про це пише eska.pl.

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Інцидент стався 6 липня на території пункту пропуску у Медиці. Українець, який прямував автобусом додому, показав польським прикордонникам майже порожній паспорт.

«53-річний громадянин України здивував прикордонників, коли пред’явив паспорт, у якому відсутні всі сторінки для перевірки. Була лише обкладинка та сторінка персоналізації. Крім того, силовики помітили, що термін дії українського документа закінчився 5 років тому», – повідомив речник польської прикордонної служби.

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Повідомляється, що після перевірки українця не випустили до України. «Він не зміг перетнути кордон із таким документом», – повідомив у п’ятницю, 7 липня, речник Бещадського відділу прикордонної служби лейтенант Пьотр Закелярж.

Він додав, що офіцери пояснили іноземцю, що паспорт, який складається лише з обкладинки та сторінки персоналізації, не дає йому права на перетин кордону. Документ вилучили, а іноземця направили до відповідної дипломатичної установи для отримання нового документа.

Нагадаємо, парламент і Рада ЄС незабаром змінять процедуру подачі заяв на шенгенську візу. Вся процедура подачі відбуватиметься повністю онлайн. Утім, новий формат віз та подачу заявок мають ще схвалити держави-члени ЄС. Коли все буде узгоджено також з'явиться нова платформа для самостійної подачі заяв на візи. Новий регламент цифровізації оформлення віз до ЄС змінює спосіб подачі заявок.

Запроваджується система онлайн-заявки, а традиційна візова наклейка зміниться на цифрову. Завдяки таким новим правилам влада ЄС хоче посилити безпеку в межах Шенгенської зони. Цифрова віза спростить процес подачі заявки для мандрівників, спростить адміністративну процедуру та підвищить безпеку Шенгенської зони, наприклад, зменшивши ризик фальсифікації та крадіжки візової наклейки.

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