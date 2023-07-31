Польські прикордонники скаржаться на постійні напади білоруських мігрантів

Білоруські служби доправляють до кордону з Польщею не тільки мігрантів, а й обладнання для нелегального перетину кордону: драбини та різальні інструменти

Білоруські служби перевозять до прикордонних територій із Польщею не лише нелегальних мігрантів із третіх країн, а й обладнання, яке може бути використане для перетину кордону. Окрім того, мігранти поводять себе агресивно та неодноразово нападали на польських прикордонників. Про це заявив урядовий уповноважений з питань безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин, повідомляє Польське радіо.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На кордоні з Білоруссю все ще небезпечно. На польські патрулі нападають агресивно налаштовані іноземці. Кожен день офіцери та солдати зазнають агресії», – заявив Жарин.

За його словами, білоруські служби доправляють до кордону з Польщею не тільки мігрантів, а й «обладнання для перетину кордону (драбини, різальні інструменти) та нападу на поляків (каміння, цегла, бруківка)».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Гібридна операція з використанням мігрантів триває. На Польщу триває атака, ці дії є частиною російського плану дестабілізації Європи, зокрема східного флангу НАТО», – зазначив уповноважений.

Окрім того, за даними прикордонної служби, в суботу, 29 липня, з Білорусі до Польщі намагався нелегально потрапити 91 іноземець. Серед них – громадяни Індії, Непалу, Ірану, Ліберії та Сомалі.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про переміщення групи найманців ПВК «Вагнер» в сторону Сувальського коридору, який з’єднує країну з державами Балтії, а також відокремлює територію Калінінградської області і Білорусі. Таокж повідомлялося, що в Білорусі «вагнерівці» готують провокації на кордоні з Польщею та Литвою.

Нагадаємо, Польща, Литва та Латвія у разі можливих провокацій «вагнерівців» можуть закрити кордони з Білоруссю.