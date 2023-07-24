Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку на двох напрямках

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку на двох напрямках
фото з відкритих джерел

Наразі на Півдні оголошено повітряну тривогу

Повітряні сили застерігають про ракетну небезпеку на Півдні нашої країни. Про це повідомляє пресцентр Командування Повітряних сил.

«Увага! Південь – ракетна небезпека! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!» – йдеться у повідомленні.

Наразі на Півдні оголошено повітряну тривогу.

Також військові застерігають про небезпеку у Сумській області. «Увага! Сумська область – ракетна небезпека!» – зазначили у Повітряних силах.

Триває 516-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень.

Читайте також: Російський контрнаступ. Глава Куп'янська про ситуацію на Харківщині
Теги: військові небезпека контрнаступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Gepard – зенітна установка, яка базується на танку Leopard 1 і оснащена двома 35-мм автоматичними гарматами
Німеччині бракує боєприпасів до установок Gepard для України – Bild
22 липня, 19:42
Олексій Резніков вважає, що в декларації є певні рядки, які дуже небажано, щоб бачив ворог
Резніков пояснив, чому виступає проти відновлення е-декларацій для військових
19 липня, 14:52
Сили оборони Півдня назвали рівень ракетної небезпеки над Україною дуже високим
Висока ракетна небезпека: ЗСУ застерегли українців
14 липня, 08:42
Польща посилила військове угруповання на кордоні з Білоруссю
Польща відправила тисячі солдатів на кордон із Білоруссю
8 липня, 07:52
Північніше та південніше Бахмута ЗСУ чинять тиск на противника
Контрнаступ: ЗСУ закріплюються на Бахмутському напрямку
7 липня, 09:11
Через повільне надходження західної зброї до України окупанти виграють час
Контрнаступ ЗСУ сповільнився. Зеленський назвав причину
6 липня, 11:24
Двоє моряків, що є громадянами Росії, загинули біля болгарського портового міста
На борту судна біля Болгарії за незрозумілих обставин загинули двоє росіян
5 липня, 07:02
«Наш головнокомандувач не любить спілкуватися із пресою, а коли це робить, робить із якоюсь метою»
Не треба впадати в істерику. Про що говорить інтерв'ю Валерія Залужного The Washington Post
3 липня, 10:01
Головнокомандувач ЗСУ подякував усім, хто захищає Україну
Річниця визволення Зміїного. Залужний показав потужне відео
30 червня, 16:18

Події в Україні

Що може зіпсувати контрнаступ України: дані WSJ
Що може зіпсувати контрнаступ України: дані WSJ
Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку на двох напрямках
Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку на двох напрямках
Народний депутат отримав підозру у державній зраді
Народний депутат отримав підозру у державній зраді
ДБР затримало скандально відомого одеського воєнкома
ДБР затримало скандально відомого одеського воєнкома
У Львові невідомі намагались викрасти із могили прах агента НКВС Кузнєцова
У Львові невідомі намагались викрасти із могили прах агента НКВС Кузнєцова
Повітряні сили пояснили, як ракети Atacms вплинуть на хід війни
Повітряні сили пояснили, як ракети Atacms вплинуть на хід війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
130K
Прикордонниця Плантовська та її генерал, звинувачений у корупції, вийшли сухими з води
17K
Нікопольці посадили картоплю на дні висохлого Каховського водосховища
17K
Таврійський напрямок: ЗСУ взяли в полон окупантів та знищили танк
16K
А як же карантин? Путін у Кронштадті активно фотографувався із натовпом
14K
«Бавовна» у Москві. Христо Грозєв пояснив, куди мали влучити дрони
11K
Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися

Новини

Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
Сьогодні, 10:42
Вибухи на Одещині та «бавовна» у Москві: головне за ніч
Сьогодні, 07:17
ЗСУ відбили 35 атак і розгромили командний пункт окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:30
Місцями короткочасні дощі з грозами: прогноз погоди на 24 липня
Сьогодні, 06:01
Резніков сказав, коли розпочнеться тренування українських пілотів на F-16
Сьогодні, 05:19
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:23

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту