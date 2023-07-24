Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку на двох напрямках

Наразі на Півдні оголошено повітряну тривогу

Повітряні сили застерігають про ракетну небезпеку на Півдні нашої країни. Про це повідомляє пресцентр Командування Повітряних сил.

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«Увага! Південь – ракетна небезпека! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!» – йдеться у повідомленні.

Наразі на Півдні оголошено повітряну тривогу.

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Також військові застерігають про небезпеку у Сумській області. «Увага! Сумська область – ракетна небезпека!» – зазначили у Повітряних силах.

Триває 516-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень.