Головна Думки вголос Павло Клімкін
search button user button menu button
Павло Клімкін Дипломат

Навіщо Путін та Лукашенко дратують Польщу

glavcom.ua
Два диктатори все ніяк не заспокоються
фото з відкритих джерел

Російська історія – це історія злодіїв при владі

Путін та Лукашенко знову продовжили співати пісню про начебто бажання Польщі отримати частину українських територій. Це не новий «куплет», але і не останній вихід дуетом. Путіну важливо згуртувати внутрішню аудиторію, яка, як відомо, вважає Польщу і поляків ворогами.

Він також розуміє, що Україна та Польша будуть ядром нової стратегії стримування РФ – за будь-яких обставин. Заради спроби вкинути ще одну «чорну кішку» між нашими країнами він буде повторювати це знову і знову. Тим більше напередодні виборів у Польщі і тим більше на фоні рішень щодо українського зерна. Ну і в російській історії вже всі для нього злодії.

Ленін створив Україну, а Сталін віддав частину білоруських територій Польщі і так далі. В цьому він парадоксально має рацію – російська історія це історія злодіїв при владі.

З Лукашенком цікавіше, він бореться за збереження влади і гарантії для себе, тактична ядерна зброя і Вагнер на території Білорусі на думку багатьох навіть значно зміцнили його позиції. Хоча ззовні Білорусь має все більше російських атрибутів, адже ядерна зброя та Вагнер ніколи не стануть білоруськими, вони завжди залишатимуться російськими. Лояльність багатьох білорусів особисто Лукашенку теж під питанням.

В якийсь момент буде достатньо лише змінити прапор на флагштоку на російський і Білорусь може стати новим федеральним округом РФ. Що нам звісно аж ніяк не пасує. І не просто так Лукашенко почав розмову про важливість територіальної цілісності України. Очевидно, що він не про нас турбується, а говорить про себе.

А війська наших союзників на території України це хоч і не є гарантіями нашої безпеки, але кардинально її зміцнять на період до вступу в НАТО. Це як переключити «безпекову швидкість».

Кремлю це зовсім не подобається, тому і новий куплет цієї пісні. А що не подобається там, має бути гарної ідеєю для нас і власне не тільки ідеєю.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Польща путін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін оточив себе генералами, до яких згодом втратив довіру
Втрати росіян. Коли у Путіна завершаться генерали?
17 липня, 14:01
«Вагнеру» знадобилося приблизно 11 год, аби змусити Москву боятися вторгнення
Слабкість Путіна та хабар Пригожину: заколот у Росії на обкладинках світових ЗМІ (фото)
25 червня, 13:04
Пригожин поки не на звʼязку, кажуть у його пресслужбі
Востаннє бачили в Ростові: Пригожин після невдалого заколоту не виходить на зв'язок
25 червня, 16:48
Білий дім, як і раніше, обережно тлумачить наслідки заколоту Пригожина в Росії
«Він програє війну в Україні». Байден пояснив, чому ослаб Путін
28 червня, 18:05
Українці зможуть отримувати у Польщі більші зарплати
Стосується українців: Польща оновила розмір оплати праці
8 липня, 08:30
За словами очільника розвідки, Путін не чинив спротиву Пригожину, він уклав угоду, щоб урятувати свою шкуру
Голова британської розвідки розповів про угоду між Путіним та Пригожиним
19 липня, 15:59
Речник Державного департаменту США Меттью Міллер
Путін відмовився їхати на саміт БРІКС: реакція США
20 липня, 01:38
Путін не поїде на саміт БРІКС, коли Україна отримає F-16. Головне за 19 липня
Путін не поїде на саміт БРІКС, коли Україна отримає F-16. Головне за 19 липня
19 липня, 21:00
Позиції Путіна похитнулися
Путін може підірвати Запорізьку АЕС – Times
3 липня, 07:19

Павло Клімкін

Навіщо Путін та Лукашенко дратують Польщу
Навіщо Путін та Лукашенко дратують Польщу
Хто після Столтенберга, або Яке майбутнє у НАТО
Хто після Столтенберга, або Яке майбутнє у НАТО
НАТО продовжує грати в «кішки-мишки». І когітки Заходу все ближчі до мишки
НАТО продовжує грати в «кішки-мишки». І когітки Заходу все ближчі до мишки
Висилка грузинського посла – цілком логічний крок
Висилка грузинського посла – цілком логічний крок
Руйнування Каховської ГЕС. Як Росія планує заробити на трагедії
Руйнування Каховської ГЕС. Як Росія планує заробити на трагедії
Чотири причини, чому ми не «новий європейський Ізраїль»
Чотири причини, чому ми не «новий європейський Ізраїль»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Німецькі військові вперше розкритикували українську армію – Bild
93K
Священники УПЦ МП звернулися до митрополита Онуфрія з несподіваним проханням
47K
Що виявили обшуки у харківській оселі Мураєва. Ексклюзивні фото
27K
Повітряна тривога в Києві та більшості областей тривала понад три години
15K
У новий сезон – з новим прем’єром. Топ-5 кандидатів
12K
У Сирії російський винищувач поцілив в американський безпілотник

Новини

ЗСУ ліквідували ще один російський гелікоптер: зведення Генштабу
Сьогодні, 18:50
Знищено ракетні комплекси та засоби ППО: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Сьогодні, 06:42
Затримання скандального воєнкома та підозра нардепу. Головне за 24 липня
Вчора, 21:00
Окупанти примусово виселяють мешканців окупованих територій з їхніх квартир – Генштаб
Вчора, 19:21
Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
Вчора, 10:42
Вибухи на Одещині та «бавовна» у Москві: головне за ніч
Вчора, 07:17

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту