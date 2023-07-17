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Поляки у відчаї: Україна заборонила імпорт яєць та курятини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Поляки у відчаї: Україна заборонила імпорт яєць та курятини
У Польщі зафіксували небезпечну пташину хворобу
фото: shutterstock.com

Через закриття Україною кордону для польської птиці та продуктів з неї близько півмільйона кількаденних курчат

Україна ухвалила рішення про заборону імпорту з Польщі яєць, живої птиці та інших продуктів птахівництва. Це сталось через спалах у сусідній країні небезпечної хвороби, пише місцеве видання Portalspozywczy.pl.

«У зв'язку зі спалахом хвороби Ньюкасла в Підляському воєводстві українська влада рішенням від 13 липня 2023 року ввела заборону на ввезення з усієї території польських інкубаційних яєць, живої птиці та продуктів і сировини, одержуваних від птиці, за винятком продуктів, які були оброблені методом, що гарантує знищення збудника цієї хвороби», – йдеться в повідомленні видання.

Як коментує Національна палата виробників птиці та кормів (KIPDiP), на польсько-українському кордоні розгортається справжня драма. Через закриття Україною кордону для польської птиці та продуктів з неї близько півмільйона кількаденних курчат, яких замовили українські ферми, можуть загинути в жахливих умовах. Польські підприємці роблять усе, щоб запобігти цій трагедії.

Як пояснює директорка KIPDiP Катажина Ґавронська, Україна ввела заборону на імпорт, але хвороба Ньюкасла виявилася в Польщі лише в одному місці, а експортовані курчата походять з інших воєводств, де хвороби птиці не було. 

«Згідно з усіма погодженими між Польщею та Україною процедурами, заборона на ввезення птиці та продуктів з неї має охопити лише один польський повіт, а українці заблокували всю Польщу», – коментує директорка KIPDiP.

За даними Національної палати виробників птиці та кормів, Україна є найбільшим імпортером добових курчат на забій із Польщі. Річний експорт молодняку ​​становить десятки мільйонів  залежно від року. Окрім заборони на експорт курчат, в Україну не можуть потрапити польські м’ясо та яйця птиці, а також усі необроблені продукти з птахівництва.

Раніше, 12 липня ветеринарна інспекція Польщі підтвердила спалах хвороби Ньюкасла на птахофабриці в Топілці Білостоцького повіту (Підляське воєводство).Це перший випадок у Польщі за 49 років.

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Теги: Польща експорт імпорт продукти Україна хвороби інспекція хвороба

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