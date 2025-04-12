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«Отже» чи «відтак»? Мовознавиця пояснила типову помилку українців

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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«Отже» чи «відтак»? Мовознавиця пояснила типову помилку українців
колаж: glavcom.ua

Українці масово плутають значення цього слова

«Відтак» означає «опісля» / «потім», а не «тому» чи «отже». Вставним не буває і ніколи не відокремлюється. Про це заявила філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання».

Васильєва пояснила, що його часто вживають у невідповідному значенні: «Ці кроки та рішення не стільки важкі, скільки вимагають усвідомлення того, чим насправді є університетська автономія, а відтак – політичної волі» (Газета «Львів»). «Відтак» тут неправильно вжите у значенні «а отже».

Тако мовознавиця повідомила, що в цьому реченні є й інші помилки: не «вимагають усвідомлення», а «потребують» («вимагають» – буквальний переклад російського «требуют»), і не «стільки… скільки» (буквальний переклад російського «не столько... сколько»), а його український відповідник «не так... як».

У правильному значенні «відтак» ужив Михайло Коцюбинський: «Ще з рік [Іван] так походив, а відтак оженився».

Філологиня Ольга Васильєва також нагадала, що білоруські та російські імена за традицією не варто транслітерувати, а лише передавати українськими відповідниками: Артем, Микола, Олександр, Семен, Віра, Катерина, Світлана. 

Васильєва пояснила, що хоч іншомовні імена не перекладаються (наприклад, Анджей Дуда), російські імена потрібно передавати на український лад, як от Дмитро Мєдвєдєв.

Також філологиня розповіла, що найбільше помилок українці роблять у виразах та словах: підкажіть, згідно з законом, відтак та наразі. Як пояснила Васильєва, часто українці помилково додають літеру «с» до слова «підкажіть». Літературна редакторка каже, ще однією проблемою є слова «згідно з» або «відповідно до», коли люди кажуть «згідно закону».

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Теги: Ольга Васильєва мова правопис

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